Delícias interativas no Dia da Criança da Kawaii Pan

Marca brasiliense oferece kits para brincar e comer na data comemorativa

Conhecida por criar lanches divertidos e lúdicos, a Kawaii Pan não poderia deixar de aproveitar o Dia da Criança para lançar novidades que unem entretenimento e sabor. Por isso, Evelyne Ofugi criou uma saborosa opção de presente inspirada no brinquedo que está super em alta: o pop it. Febre no TikTok, o fidget toy de silicone formado por bolhas coloridas ganhou uma releitura irresistível feita com massa de biscoito.

O kit Confeitando Pop It da Kawaii Pan custa R$ 20 e é formado por dois biscoitos assados de 10cm x 10cm nos sabores chocolate e baunilha. Além disso, o presente inclui dois glacês e confeitos de chocolate coloridos para que a criança decore a delícia de acordo com a sua criatividade.

Outra opção são os kits para piquenique com suco. A partir de R$ 20, o cliente decide como quer montar o seu selecionando itens entre as inúmeras opções que a Kawaii Pan oferece, como pãezinhos no vapor, biscoitos e pães de queijo e outros salgados. As encomendas podem ser feitas por WhatsApp: (61) 99459-9037.

Opções divertidas para a criançada. Foto: Divulgação

Sobre a Kawaii Pan

Referência quando o assunto é alimentação saudável e divertida, Evelyne Ofugi criou a Kawaii Pan com a proposta de oferecer lanches lúdicos para todas as idades. Kawaii significa “fofinho” em japonês e este é o primeiro adjetivo que vem à mente ao ver as delícias criadas por ela. A empresa também oferece personalização para eventos e cestas de café. Evelyne é autora dos livros “Alegria na Cozinha: Festas Saudáveis e Divertidas” e “Alegria na Cozinha: Lanches Divertidos”, ambos da editora Senac-DF. Ela ministra cursos e workshops sobre o assunto para crianças e adultos. Possui ainda várias qualificações na área, como: Bases Nutricionais Infanto Juvenil; Menu para crianças; Aproveitamento de Alimentos; Educação infantil – Características e singularidades e Nutrição Funcional, além do curso de Child Nutrition and Cooking, pela Universidade de Stanford.

Serviço

Kawaii Pan

SHCES Quadra 507 Bloco C Loja 15 – Cruzeiro Novo – Brasília

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Informações e encomendas: (61) 99459-9037

Siga nas redes sociais: https://www.instagram.com/kawaii.panbrasilia/