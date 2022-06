JOY inaugura novo espaço na Asa Norte

Novidade reúne hospedagem, passeios turísticos, gastronomia, coworking e eventos em um só lugar

Já imaginou um lugar para conhecer novas pessoas, compartilhar experiências e provar pratos típicos dos quatro cantos do mundo? A JOY une tudo isso em um só lugar. Com o intuito de integrar hospedagem, turismo, empreendedorismo colaborativo e gastronomia, a JOY inaugura neste sábado (2) seu mais novo espaço na 702/703 Norte.

À frente do empreendimento, que reúne três operações (Joy Hostel, Joy City e Joy Flavors), estão os sócios Pedro Henriques, Gustavo Leal e Wagner Cabral, que convidaram o chef catarinense Leonardo Goulart e a empresa de consultoria Mise en Place, que conta com profissionais de gabarito, para assinar o menu e tornar o espaço mais completo. “O JOY reúne três operações principais: Joy Hostel (hospedagem), Joy Flavors (gastronomia) e Joy City (turismo e experiências). Embora elas sejam independentes, também são complementares uma das outras. A consultoria foi selecionada a dedo, por ter uma ampla experiência internacional e por agregar muita cultura ao cardápio, dando um toque especialmente brasileiro”, explica o empresário Gustavo Leal.

Joy Flavors

A Joy Flavors, operação gastronômica da marca, traz um cardápio inspirado na culinária de países como Estados Unidos, México, Indonésia, Vietnã, Peru e Argentina. O menu fica disponível das 7h às 22h. “Nos inspiramos nesses países pois nossa proposta é ser um lugar que reúne muitas culturas. Mas, para cada prato, trouxemos um toque especial com ingredientes regionais, como o pequi e a castanha de baru”, destaca o sócio Pedro Henriques.

A casa conta, também, com opções especiais para os veganos, celíacos e intolerantes à lactose. O Vegan Brunch, por exemplo, é servido com pão de fermentação longa, tofu defumado, avocado, tomate cereja confit, requeijão vegano e granola salgada, acompanhado de suco, uma bebida quentes e salada de frutas (R$ 54,90).

O menu traz, ainda, o American Brunch (R$ 43,90), um café da manhã no melhor estilo americano, com pão de longa fermentação, ovos mexidos, bacon, cream cheese, avocado e molho joy. O toast Beneditino Daqui (R$ 20,90) é um prato inspirado nos ovos beneditinos franceses, com o diferencial da maionese de pequi. O prato é preparado com pão de longa fermentação, ovo pochet, maionese de pequi, avocado e bacon crispy.

Como sobremesa, a Pamonha Brulée (R$ 24,90): uma pamonha cremosa de panela, recheada com queijo coalho, doce de leite e crosta brulée.

Todas as sextas e sábados, o JOY oferece happy hour com música ao vivo. A programação fica à disposição no instagram @joyhostelbrasil. O ambiente do restaurante é outra atração especial. A decoração contou com a assessoria da arquiteta Gabriela Caçador, que trouxe como inspiração elementos clássicos de Brasília, como o concreto armado e pisos de cimento. Ao mesmo tempo, o uso de cores fortes e madeira, que trazem a sensação de jovialidade e aconchego ao Joy Flavors.

Joy Hostel

O Joy Hostel tem o propósito de promover encontros de pessoas em um ambiente descontraído e moderno. São 24 quartos, entre privativos e compartilhados, distribuídos em seis andares, e com capacidade para até 110 hóspedes. O lugar conta com áreas de convivência e uma cozinha compartilhada, que oferecem mais comodidade e conforto para os viajantes.

Joy City

As experiências ficam por conta do Joy City. O espaço de coworking é ideal para quem procura um espaço tranquilo para trabalhar ou estudar. Além disso, a equipe está sempre pronta para elaborar roteiros personalizados de passeios para que todos, viajantes ou brasilienses, possam aproveitar o que tem de melhor na cidade. A ideia é promover a capital de um jeito nada tradicional. O Joy City também promove o comércio local e o empreendedorismo por meio da loja colaborativa e da feira Badulaque, realizada sempre no último fim de semana de cada mês.

Sobre o chef

Leonardo Goulart é chef de cozinha, formado pela Univali, Itajaí – SC. Ele fez estágio em Portugal, no Hotel Resort Vila Vita Parc, com duas estrelas Michelin. Atuou também em navios de cruzeiro e foi chef executivo de diversos restaurantes e hotéis como Primo Piatto, Cucina Italiana e Best Western (rede americana), além do mexicano Guacamole e o australiano Didge Steakhouse Pub, dos quais esteve a frente por 6 anos e participou de toda expansão da rede por diversos estados. Foi também apresentador do programa de gastronomia Mundo Gourmet, durante 2 anos, professor convidado em Universidades como Estácio de Sá, Assesc e Univali.

JOY

Endereço: SCRN 702/703 Bloco H Entrada 49 – Asa Norte

Horário de funcionamento: todos os dias, das 7h às 22h

Instagram: @joyhostelbrasil

Telefone: (61) 3542-9909

WhatsApp: (61) 99155-7240

Site: www.vemprojoy.com.br