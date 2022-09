Horta lança novos pratos no cardápio

Casa aposta em caldos, tapiocas e açaí

O Horta Cozinha Criativa está lançando novos pratos para o lanche, com comidas leves e saudáveis, como caldos, tapiocas e açaí. As novidades do cardápio ficam disponíveis das 15h às 23h.

Para começar, um saboroso wrap veg (R$29,90): enrolado de couve recheado com mix de macarrão de legumes, pasta de tofu e pesto com cogumelos salteados, acompanhado mini salada; e o wrap de Salmão (R$39,90): enrolado de couve com mix de macarrão de legumes, pasta de tofu, queijo minas, salmão fresco cru e molho de mostarda e mel, acompanhado de mini salada.

Entre as novidades, as omeletes também são as apostas da casa. Destaque para caipira Horta (R$25,90): omelete de ovos caipira com espinafre salteados na manteiga, cebola natural, com tomatinhos, cogumelos grelhados, queijo minas meia cura e saladinha; e a Caipira de Minas(R$29,90): omelete de ovos caipira salteados na manteiga, cebola natural, queijo minas meia cura, tomatinho, crocantes de bacon e saladinha.

Outra sugestão do menu é a tapioca Horta (R$19,90): tapioca roxa recheada com guacamole e ovos mexidos, acompanha saladinha; e a tapioca do Mar (R$26,90): recheada com legumes grelhados ao creme de queijo e salmão marinado no molho shoyu feito na casa, acompanha saladinha.

A partir das 18h, o restaurante serve deliciosos caldos (R$19,90 – 500ml), com sabores diferentes e sazonais, com opções variadas a cada dia. “Sempre buscamos inovar. Trouxemos essas opções mais leves e saudáveis, que agradam todos os públicos, desde aqueles que são adeptos aos exercícios físicos até para quem busca uma comida mais natural”, explica o chef Matheus Camargo.

Há ainda um delicioso açaí vindo diretamente da Amazônia para a mesa do Horta. O Original Fresh (R$24,90 – 500mL) é um açaí natural batido com xarope artesanal de guaraná, gengibre, hortelã e a sua escolha entre morango ou banana. Se preferir, adicione acompanhamentos (a partir de R$4,90), como granola artesanal, mel orgânico, frutas sazonais e whey protein.

Horta Cozinha Criativa

Endereço: CLS 202 Sul Bloco C Loja 04 – Asa Sul

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 11h30 às 15h30, e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 16h

Telefone: (61) 99558-2842

Instagram: @hortabsb