Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja!

Dia Internacional da Cerveja é comemorado nesta sexta-feira (4)

Hoje é Dia Internacional da Cerveja! Criada em 2007, na Califórnia (Estados Unidos), a data é comemorada toda primeira sexta-feira de agosto e leva os bares, restaurantes e centros gastronômicos de todo o país a pensarem em promoções especiais. Afinal, o Brasil é a terceira nação do mundo que mais consome a bebida!

As casas no Distrito Federal, então, elaboraram promoções, pratos e opções para comemorar o Dia Internacional da Cerveja. Confira:

O Puxadinho, em Sobradinho (cond. Império dos Nobres, MC 01), escolheu comemorar a data com muito pagode! Tem grupo Na Gandaia e Amaral 2K a partir das 19h. Até às 20h, o chopp brahma custa R$ 5,99; e até 22h, a cada 4 cervejas Spaten, a 5ª é grátis.

Na unidade de Ceilândia do Porks (QNN 2, conj. A), tem chopp pilsen 300ml a R$ 5, promoção já tradicional da franquia. O preço é válido até às 20h desta sexta (4). Ainda tem música ao vivo com Jr. Canhoto Duo.

A hamburgueria O Concorrente (409 Norte) oferece happy hour, das 17h às 20h, com chopp a R$ 6,90 e batata a R$ 5,99 cada. O cardápio conta com diversos tipos de hambúrgueres.

O restaurante Horta Cozinha Criativa (202 Sul) aposta em opções artesanais, como Cruls IPA (R$ 25,90 – 600ml); Cruls Apa (R$ 24,90 – 600ml) e Cruls Weiss (R$ 23,90 – 500ml).

Pratos com cerveja

O chef Leandro Nunes, do Le Parisien (103 Norte) criou um preparo especial com a bebida. Os brasilienses e visitantes que forem ao restaurante francês podem se deliciar com um saboroso pirarucu pané empanado com cerveja preta, molho tártaro e servido com chips de batata, por R$ 66.

A Fazenda Churrascada Brasília (Clube de Golfe, no SCES) preparou um jantar harmonizado com open chopp. Por R$ 250 + 13% de taxa de serviço, a casa oferece entrada com coração ou linguiça toscana harmonizados com chopp Brahma; prato principal com Cupim ou Chorizo com as cervejas Patagônia ou Goose, ou Prime Rib e Costela BBQ com Ribeirão Lager ou Patagônia Weiss. O jantar começa às 19h, e o open chopp vai das 19h às 22h.

Cupim da Fazenda Churrascada. Foto: Divulgação