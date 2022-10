Hamburgueria lança drinques especiais para o Halloween

A famosa data, popular nos Estados Unidos, ganha cada vez mais adeptos pelo mundo

A tradicional festa de Halloween é celebrada em 31 de outubro. A famosa data, popular nos Estados Unidos, ganha cada vez mais adeptos pelo mundo. No Brasil, ela ficou conhecida como o Dia das Bruxas. Uma das características da comemoração são as fantasias inspiradas em personagens das histórias de terror, seja do imaginário popular ou dos ícones do cinema e da TV. O Concorrente (409 Norte), em parceria com a marca Monin, lança refrescantes drinques sem álcool para celebrar.

Doces ou travessuras? Marca registrada da celebração, o bordão inspirou os nomes das bebidas criadas especialmente para a ocasião. O Travessura é preparado com grenadine, blue curaçau, água com gás e gelo, e decorada com seringa e balas cabeça de abóbora. Já o Doce traz grenadine, Monin de melancia, água com gás e gelo. Para decorar, seringa e dentadura. As opções custam R$ 14,90.

O Concorrente

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: segunda das 17h às 23h30; terça das 11h45 às 23h30; de quarta a sábado das 11h45 até 1h30; domingo de 11h45 às 23h30