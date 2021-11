Do Rio à Capital: Hamburgueria Bob Beef inaugura 1° unidade em Brasília

Com criações do chef Pablo Lamar, marca carioca especializada em delivery desembarca na Asa Norte

Sucesso no Rio de Janeiro, a Hamburgueria Bob Beef, reconhecida por oferecer burgers artesanais por delivery, acaba de inaugurar sua 1ª unidade em Brasília, no bairro da Asa Norte. A operação 100% voltada para o serviço de entregas é a 8ª dark kitchen da rede, que conta com outras sete cozinhas fantasmas espalhadas pelo RJ. No cardápio, o grande destaque da marca é o alto padrão de qualidade dos produtos em um sistema de entregas. Todas as receitas, dos aperitivos aos molhos, são artesanais e foram desenvolvidas pelo chef carioca Pablo Lamar.

As carnes que recheiam os burgers são de costela bovina premium angus. E para os hamburgueiros vegetarianos não ficarem de fora, a Hamburgueria Bob Beef também oferece a opção de substituir qualquer disco de carne vermelha dos seus preparos pelo burger vegetal da Fazenda Futuro. Entre os best-sellers da rede na seção de entradinhas, merece destaque o Crock Ribs (R$ 27,90 – 6 unidades), bolinho de costela desfiada e empanada na farinha panko acompanhada por maionese do chef ou molho barbecue. Entre os sete sabores de hambúrgueres artesanais disponíveis pelo Ifood, a grande estrela da rede é o Clássico Burger (R$ 35,00 – 120g / R$ 41,00 – 180g) – pão de brioche gold selado na manteiga, disco de costela bovina angus, finas fatias de bacon crocante com queijo prato derretido e barbecue caseiro, finalizado com cebola caramelizada.

Crock Ribs com molho barbecue. Foto: Tomas Rangel

Smash Burguers. Foto: Tomas Rangel

Mini Rabanadas. Foto Tomas Rangel

Esse ano, o chef Pablo Lamar também investiu em uma seção dedicada aos smash burgers – que oferecem uma gramatura mais fina do que a dos burgers convencionais e uma crosta crocante feita na prensa da chapa. Feito com blends exclusivos de peito e acém, merece destaque a versão do Smash Simples (R$ 24,00) – pão de brioche selado na manteiga, um disco de 70g de carne vermelha prensado na chapa, uma camada de american cheese derretido e molho da casa (maionese ou barbecue do chef). Também é possível pedir a versão Dupla (R$ 33,00) – com o dobro de american cheese e com dois discos de carne.

Para acompanhar os burgers, a grande sensação da marca é a Batata Chips (R$ 12,00) – produzida artesanalmente na casa. Para finalizar a experiência, a Hamburgueria Bob Beef ainda sugere a sua porção de Mini Rabanadas (R$ 25,90), uma releitura do chef Pablo Lamar que acompanha ganache de doce de leite e um crocante de pistache e flor de sal.

Serviço:

Hamburgueria Bob Beef

Unidade: Asa Norte

Pedidos: Ifood