Greta Kouzina lança happy hour e novo menu executivo

Mini degustação de pastas e dose dupla de chopp Stella Artois e caipirinha de sexta a domingo fazem parte das novidades do restaurante

O restaurante Greta Kouzina, que se inspira na gastronomia grega, está apresentando quatro novidades para os clientes a partir desta terça-feira (4): menu executivo, sugestão do chef, novas entradinhas no cardápio e happy hour.

Menu executivo

Válido de terça a quinta-feira (exceto feriados), 12h às 16h, o menu executivo (R$ 69 – prato principal e sobremesa -, e R$ 89 – entrada, prato principal e sobremesa), a cada dia uma entradinha e sobremesa surpresa vão fazer parte do menu, enquanto de prato principal, três opções, Dolmadakia: charutinhos de folha de couve recheados com arroz e cordeiro; Souvlaki: espetinho de frango, arroz pilaf, legumes salteados e molho tzatziki; e o Peixe St. Peter grelhado com spaghetti nero di seppia e molho limone .

Enquanto o menu de sugestão do chef Matheus Grilo (R$ 119), vale de terça a sábado, exclusivamente para o jantar, também em três etapas. As escolhas para as entradas ficam entre a Gemista: tomate recheado com arroz, cordeiro e queijo de cabra; ou o Kolokythakia: Bastões de abobrinha empanadas com gergelim preto. Já nos pratos principais, Garidopilafo: pilaf com camarões, grãos de bico, ao molho curry picante; Panséta: Panceta de porco pururucada e lentilhas à grega; ou Youvetsi Chortofágos: cogumelos com risoni de curry cremoso e tomates confitados, são as opções. Por fim, de sobremesa, Baklava: massa filo recheada de nozes, calda doce e sorvete de pistache; ou Sokolatopita: ganache de chocolate meio amargo, envolto na massa filo e praliné de pistache.

Foto: Divulgação

Novas entradas

O cardápio da casa também ganhou três novas entradas, são elas a Tetralogia de Pastas: mini degustação das pastas de hummus, azeitonas pretas, endro-dill, e queijo de cabra cremoso, acompanhadas de pão pita (R$ 48); o Psomaki: brusqueta com caponata de berinjela, pimentão vermelho, tomate cereja, coalhada, azeitonas pretas e alcaparras (R$ 24,90); e a Sfoliáta Babaganoush: folhado de babaganoush com coalhada seca e romãs (R$ 31).

Foto: Divulgação

Happy Hour

Já de sexta a domingo, 12h às 18h, será a vez do Happy Hour do Greta com dose dupla de Caipiroska de limão ou morango (R$ 28), e chopp Stella Artois (R$ 11,90).

“As novidades no cardápio surgem com o intuito de proporcionar novas experiências do público com a culinária greco-mediterrânea. Junto a isso também estamos lançando nosso Golden Hour, onde de sexta-feira a domingo teremos dose dupla de bebidas selecionadas, além da nossa programação semanal com música ao vivo”, explica o chef Matheus Grilo.

Serviço

Greta Kouzina

Onde: QI 9, Bl. A, Lj. 18 – Lago Sul

Horário de funcionamento: terça a quinta-feira, 12h às 16h e 18h às 0h | sexta e sábado, 12h às 0h | domingo e feriados, 12h às 17h

Reservas: (61) 9 9390-9000