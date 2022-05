Em clima junino, Gran Bier oferece buffet típico durante o almoço nas sextas-feiras

A temporada de Festas Juninas está aberta. Para celebrar uma das épocas mais aguardadas do ano, o Gran Bier, no Pontão do Lago Sul, tem novidade no seu buffet de almoço. Durante todas as sextas-feiras, até o mês de julho, a casa terá diversas delícias juninas como Curau, Canjica, Pipoca, Arroz Doce, Milho, Arroz Carreteiro, Galinhada, Bolo de Mandioca, Bolo de Milho e Quentão de vinho.

Gran Bier – buffet junino. Foto: Inove Aceleradora

O buffet possui o valor de R$ 65,00 por pessoa e inclui também as opções já oferecidas normalmente neste serviço do restaurante.

Para completar o clima junino, decoração típica e apresentação musical do cantor Bruno Zanine.

Serviço

Gran Bier – Pontão

SHIS QL 10, Lote 1/30 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontã[email protected]taodolagosul.com.br

www.pontao.com.br