Gilberto Gil in Concert: Chef Dudu Camargo assina buffet do camarote em Brasília

Confira o que o chef preparou para celebrar Gilberto Gil em 23 de setembro

Após maratona de shows lotados na Europa e passagem aclamada pelo Rock in Rio, Gilberto Gil chega a Brasília para shows nos dias 23 e 24 de setembro no Convenções Ulysses Guimarães. A presença do grande músico baiano será celebrada na primeira noite de shows, sexta-feira (23), com um open bar e food assinado pelo chef Dudu Camargo no camarote do Auditório Master.

Além de assistir à apresentação de Gil com conforto e excelente visão do palco, a presença no camarote garante também acesso ao buffet gourmet que carrega referências culinárias do mundo todo. Tem para todos os gostos.

A culinária italiana estará presente com ravioli de mozarela de búfala, mini penne ao molho de legumes crocantes, e risotos de costelinha de porco com couve e tartar de banana e de pato com geleia de três cascas de limão com farofa de baru. Pequenas porções de antepasto serão servidas para abrir o apetite do camarote.

O chef também preparou uma seleção de iguarias árabes, como quibe cru, tabule, coalhada seca e torradas de pão sírio; além de saladas variadas, que podem acompanhar salmão, camarão, massas, cuscuz mahoquino e vegetais diversos.

De sobremesa, serão servidos profiteroles, recheados de brigadeiro branco de capim santo, morango , pimenta dedo de moça , calda de chocolate e caramelo da chapada.

Como não podiam deixar de faltar, para animar o show o open bar reserva uma variedade de bebidas e drinks preparadas com rótulos refinados, como vinhos, drinks de gim importados, drinks de vodka pravda, espumante e cervejas.

Outras opções incluem sucos naturais, água com ou sem gás e refrigerantes com ou sem açúcar.

Gilberto Gil in Concert

Gilberto Gil celebrou 80 anos em junho e criou um repertório refinado para a turnê com participação de seus filhos Bem Gil (violão e guitarra), José Gil (bateria e percussão) e seus netos João Gil (violão e baixo) e Flor Gil (teclados e vocais) para acompanhá-lo no palco. O baterista Marcelo Costa completa a banda.

A turnê passou pela Europa em 2021, lotando plateias em 18 cidades de países como França, Alemanha, Suécia, Portugal. Ao longo de 2022, o show Gil in Concert acontece em solo brasileiro para alegria dos fãs, já saudosos de uma interação com o ídolo. Uma das apresentações recentes do músico foi no festival Rock in Rio.

Ao longo dos seus mais de 50 anos de carreira, Gil se destaca como um dos compositores, cantores e instrumentistas mais relevantes e influentes do mundo, com mais de 70 álbuns lançados, nove prêmios Grammy Awards, além do título de imortal pela Academia Brasileira de Letras.

Serviço

Camarote Gilberto Gil In Concert – Brasília

Data: 23 de setembro de 2022 (sexta)

Horário: 21h30min

Camarote: R$ 550,00

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Auditório Máster

Ingressos: https://www.bilheteriadigital.com/