Geléia Burger celebra o Dia do Cachorro-Quente

Data é comemorada em 9 de setembro

Dogão, hot dog ou cachorro-quente. Independente de como o chamem, a delícia ganhou um dia só para ela, celebrado em 9 de setembro. A combinação entre pão, salsicha e molho é uma das mais democráticas do mundo. E os brasilienses podem provar a delícia Geléia Burger. Afinal, a receita que deu início a história de sucesso da marca.

“O que muita gente não sabe é que o cachorro-quente foi o prato que inauguramos a Geléia Burger. Através dele, ganhamos visibilidade até desenvolvermos nossas receitas de hambúrgueres”, relembra o empresário Alexandre Geléia.

No cardápio, opções como Especial do Geléia (R$12 – hotdog/R$23 – combo): pão, salsicha, molho de tomate seco, maionese caseira, queijo, milho e batata palha; e Filipenses (R$10 – hotdog | R$22 – combo): pão, salsicha, molho de tomate, queijo muçarela, milho e batata palha.

Para quem gosta da versão na chapa, duas sugestões: A Romanos (R$12 – hot dog | R$23 – combo) preparada com pão, salsicha, queijo muçarela, presunto, milho e batata palha; e a Hebreus, ( R$12 – hot dog | R$23 – combo): pão, frango desfiado, queijo muçarela, catupiry, milho e batata palha. “Servimos opções para todos os gostos e com sabores que conquistam logo na primeira mordida”, destaca o empresário.

O combo acompanha hot-dog + batata rústica média (100g) ou batata palito média (100g) + refrigerante lata. As opções estão disponíveis no cardápio da unidade do Gama.