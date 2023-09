Gastronomia será uma das atrações do Festival CoMA

Evento acontece, no CCBB Brasília, de 04 e 08 de outubro

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Brasília será palco da 6ª edição do Festival CoMA, que acontece de 04 a 08 de outubro de 2023. O evento, conhecido por sua rica programação musical, contará também com muita variedade em relação à gastronomia.

Os organizadores prometem agradar diversos paladares, com sanduíches, hambúrgueres, doces, sorvetes, frango, churros, crepes, sucos e mais. O espaço montado no CCBB contará com food trucks, food bikes, pontos móveis e stands.

As marcas já confirmadas no CoMA 2023 são: Bulldogs Foodtruck, Crepe Voyage, Cantina do Roque, Churros do Tio, Frango e Fritas do Jerônimo, Viva Paleteria, El Doguito, Recheiô, No Tacho, Dolci Cake Shop, Sucopira, Açaí Premium, Empadas Lordelo, Rei Pipoca, Ricco EQB, Swiss Gourmet e De Planta.

Bebidas

Além da variedade culinária, o Festival CoMA também oferecerá uma seleção de bebidas com as marcas Imagina Bar, Cruls Cervejaria e Pissolatti Vinhos.

SERVIÇO

Festival CoMA

De 04/10 a 08/10

Local: CCBB Brasília

Classificação indicativa: 16 anos

Ingresso a partir de R$ 15 no site do CCBB e na bilheteria física

Confira a programação completa de cada dia em bb.com.br/cultura ou no site festivalcoma.com.br