Gastronomia regional é patrimônio imaterial do Brasil e atrai turistas de todo o mundo

Assim como a cultura e as belas paisagens brasileiras, a culinária brasileira também conquista a preferência dos turistas

O país conhecido por suas belas paisagens naturais, sua rica diversidade cultural e boa hospitalidade, também ganha os turistas pelo estômago. Patrimônio imaterial do país, a culinária de cada região brasileira conquista os mais apurados paladares pelo mundo.

A diversidade gastronômica é uma das principais características da identidade cultural brasileira. Ela traduz a história, as tradições, os diferentes costumes e saberes de uma comunidade ou território.

Diversas cidades brasileiras ganharam o título de Cidades Criativas da Gastronomia pela UNESCO e entraram em uma rota bastante procurada para quem é apreciador de viagens gastronômicas. É o caso de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC) e Paraty (RJ).

Atualmente, 246 cidades do mundo ostenta o título de Cidades Criativas, sendo 36 na área da gastronomia. Para ser designada como Cidade Criativa da Gastronomia, a cidade precisa participar de uma seleção anual promovida pela UNESCO, encaminhando proposta respondendo alguns critérios.

BELÉM (PA) – A capital do estado do Pará possui diversos pratos típicos que utilizam ingredientes únicos da região amazônica como o Tucupi, caldo produzido através da fermentação da mandioca. É o caso do pato no tucupi e o famoso tacacá. Outro destaque da culinária amazônica é o açaí consumido tradicionalmente com farinha de mandioca e peixe frito.

BELO HORIZONTE (MG) – Capital do estado de Minas Gerais, a cidade é conhecida como a “Capital dos bares”, já que detém a impressionante marca de 28 bares por quilômetro quadrado. Um dos principais pontos turísticos da cidade é o Mercado Central, famoso por seus queijos, doces e artesanatos.

A gastronomia da capital mineira é um capítulo à parte com pratos típicos como frango com quiabo, tutu de feijão, feijão tropeiro (receita que leva feijão, farinha de mandioca, torresmo e linguiça), leitão à pururuca e frango ao molho pardo, além de produtos símbolos do estado como o pão de queijo e o doce de leite. Aliás, os queijos em geral da região são bastante famosos e apreciados por todos os públicos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FLORIANÓPOLIS (SC) – Localizada em uma ilha, é bem conhecida por suas lindas praias, mas tem também na gastronomia um de seus pontos alto com pratos à base de frutos do mar. Um exemplo são as ostras, já que a capital é a maior produtora de ostras do Brasil. Outros pratos famosos da ilha são a Sequência de Camarões que consiste em camarões preparados de diversas formas (fritos, assados, à milanesa, cozidos no vapor) e peixes como a tainha e a anchova.

PARATY (RJ) – Paraty fica no estado do Rio de Janeiro e foi considerada Patrimônio Mundial da UNESCO em 2019 por suas belezas naturais e seu rico acervo histórico. A cidade também é famosa por ser sede da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP). A influência da cultura indígena, portuguesa e africana em Paraty reflete em pratos típicos da cidade, como a paçoca de banana da terra, farofa de feijão e pratos à base de peixes e frutos do mar, como o Azul Marinho (peixe com banana verde e farinha de mandioca) e o Camarão Casadinho. A cidade também é conhecida por produzir cachaça artesanal, bebida feita a partir da cana de açúcar.

COZINHA SHOW – Recentemente, o Ministério do Turismo lançou o programa Experiências do Brasil Original, que visa dar maior visibilidade a importantes biomas brasileiros e aos povos originários do país. Uma das etapas do programa foi o produto Cozinha Show. Foram diversos vídeos gravados nas comunidades onde os próprios indígenas e quilombolas protagonizaram sua culinária e cozinha ancestral.

Com a participação do chef Zeca Amaral, são evidenciados os sabores, aromas, alimentos e tradições presentes na culinária dessas comunidades, além da sociobiodiversidade brasileira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Clique AQUI deliciar os preparos feitos pelas comunidades participantes junto com o chef Zeca Amaral.