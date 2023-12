Gastronomia natalina movimenta dezembro no DF

A cidade oferece um banquete de sabores que levarão a celebração natalina a um novo patamar, o que inclui pratos em delivery para a ceia, presentes gastronômicos e até um menu especial natalino em um dos pontos mais icônicos da cidade

Enquanto as luzes natalinas iluminam os lares da capital federal, a cena gastronômica de Brasília ganha destaque com opções que prometem transformar o mês de dezembro em uma verdadeira festa para fãs da boa culinária. A cidade oferece um banquete de sabores que levarão a celebração natalina a um novo patamar, o que inclui pratos em delivery para a ceia, presentes gastronômicos e até um menu especial natalino em um dos pontos mais icônicos da cidade.

Vamos às opções?

Empório Boechat

O Empório Boechat, localizado no Sudoeste, apresenta um cardápio especial de Natal e Réveillon repleto de pratos típicos, incluindo bolinho de bacalhau, chester, pernil, salada de bacalhau, entre outros. O prazo para encomendas vai até 22 de dezembro para o Natal e até 29 para o Réveillon, com opções de retirada e delivery. Destaques incluem Bolinho de Bacalhau (R$ 89 a porção com 16 unidades), Pernil de Cordeiro (R$ 296 a unidade), Arroz com Passas e Amêndoas (R$ 57 a porção de 500g), Batatinhas ao Perfume de Alecrim (R$ 79 a porção de 1kg), e doces como Rabanada Tradicional (R$ 84 o kg) e Banoffee (500g por R$ 69).

Encomendas podem ser feitas diretamente no estabelecimento ou pelo telefone 61 99877-6060 (WhatsApp), com 40% de entrada no ato da reserva. O Empório Boechat, que também abrirá no dia 31 de dezembro para almoço, destaca a necessidade de manter produtos refrigerados até o consumo.

Mezanino BRB

De 12 de dezembro a 8 de janeiro, o Mezanino BRB, no rooftop da Torre de TV, oferece um menu natalino exclusivo em três etapas, com entrada e prato principal (R$ 84 no almoço e R$ 98 no jantar) e a possibilidade de acrescentar sobremesa por mais R$ 15.

O menu foi desenvolvido pelo novo chef da casa, Alexandre Aroucha de Carvalho, inspirado em clássicos natalinos. Com duas opções de prato em cada etapa, traz delícias como a Croqueta de Cupim com Aoioli Trufado (entrada), Bacalhau com Natas e Arroz com amêndoas (principal) e a Rabanada com sorvete de Pain perdu (sobremesa).

Além disso, o mixologista chefe da casa, Nitay Pontes, criou um drinque autoral que combina Amazzoni Maniuara, uva passa branca, licor de whisky, coco e Grenadine. Batizado de “Polar”, o coquetel é o acompanhamento perfeito para degustar o menu natalino do Mezanino, que funciona sob ordem de chegada ou reserva.

Nube Café

O Nube Café apresenta um cardápio exclusivo de Natal, oferecendo opções para a Ceia e ideias de presentes personalizados encantadores. Entre elas, tortas, a caixa de macarons em formato de guirlanda (R$ 185), a Torre de Macarons (R$ 298), e a Bola de Natal de acrílico com um big macaron personalizado (R$ 25 cada). Encomendas podem ser feitas por WhatsApp ou presencialmente na loja da 405 Sul, com 48 horas de antecedência. O pagamento é feito no ato do pedido por PIX ou cartão de crédito, e as retiradas podem ser feitas de segunda a sábado das 10h às 20h. Delivery está disponível, exceto para bolos e tortas. Sabores variados de macarons estão disponíveis, e encomendas maiores podem ser feitas com preços especiais por unidade.

Piselli Brasília e Mercato Piselli

O Natal chega com opções especiais para presentear e degustar direto do Mercato Piselli, marketplace da marca Piselli. A sugestão vai para o Panettone Piselli Clássico Milanese (1kg, R$ 179), feito com fermentação natural, frutas cristalizadas, passas, amêndoas e especiarias. Para os amantes de vinho, o Kit Vinhos (R$ 840) apresenta seleções como o Piselli Rosso DOCG Piemonte, o Piselli Selezione DOC Rubino di Catavenna Piemonte e o Podere Scaparzi Selezione Piselli. Além disso, a “Experiência Piselli” oferece vouchers de consumação por R$ 200. As vendas estão disponíveis no site (piselli܂com܂br) e na unidade, no shopping Iguatemi Brasília.

Conhecido pela culinária italiana autêntica, o Piselli também acaba de lançar opções irresistíveis de delivery para tornar a Ceia de Natal dos brasilienses uma experiência ainda mais especial. As opções podem servir de duas a quatro pessoas, entre massas, aves, carnes, peixes e doces.

Entre as carnes, destaque para o Brasato alla piamontese (carne bovina assada lentamente no vinho tinto, servida com purê de batatas trufado), que sai por R$ 297 para duas pessoas e por R$ 594 na porção para quatro. Outra boa pedida é o Tortelloni di mozzarella di bufala (massa fresca recheada com mussarela de búfala, molho de tomate fresco e manjericão), com a porção para duas pessoas aR$ 213 e, para quatro pessoas, R$ 426.

As encomendas podem ser feitas até às 22h de sexta-feira (22/12) e devem ser retiradas no restaurante, até as 15h do dia 24. Para mais informações, entrar em contato pelo telefone (61) 99913-7191 (WhatsApp).