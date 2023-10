Garrafa da Jack Daniel’s em parceria com a McLaren Racing chega ao Brasil

Lançamento reforça a entrada da marca no universo da F1 e enaltecem o pioneirismo e autenticidade dos seus fundadores

Para celebrar a entrada no universo da Fórmula 1, a Jack Daniel’s, marca pertencente à multinacional Brown-Forman, lança edição exclusiva do Jack Daniel’s Tennessee Whiskey em parceria com a escuderia McLaren. Com rótulo e embalagem que homenageiam os fundadores das marcas – Mr. Jack Daniel e Bruce McLaren – a garrafa edição limitada foi desenvolvida exclusivamente para venda na temporada 2023 da competição e estará disponível nas principais redes de algumas regiões do país e na loja oficial do Mercado Livre a partir da segunda quinzena de outubro.

Para Sophia Angelis, VP sênior e Diretora administrativa global da Jack Daniel’s, ambas as marcas são icônicas e conhecidas mundialmente. “Estamos entusiasmados em celebrar nossa parceria com uma garrafa especial que remete nosso espírito compartilhado de independência, autenticidade e ousadia. Temos trabalhado com a equipe da McLaren para desenvolver experiências inigualáveis ​​para os fãs de corrida e whisky, e mal podemos esperar para compartilhar as próximas novidades”, finaliza a executiva.

“Estamos animados em lançar esta garrafa especial da McLaren Racing com a Jack Daniel’s, uma colaboração emocionante com um parceiro que compartilha nossa ambição de colocar os fãs no centro do que fazemos”, diz Louise McEwen, diretora-executiva de marca e marketing da McLaren Racing. “Em nosso 60º ano, estamos marcando o grande legado de nossa equipe, iniciada por Bruce McLaren. Esta garrafa de edição limitada é outra maneira fantástica de compartilhar essas comemorações com nossos fãs, lembrando que Bruce e Jack são dois fundadores ilustres. Estou ansiosa para ver a garrafa nas prateleiras de todo o mundo.”

A edição exclusiva pode ser encontrada nas gôndolas das principais redes da capital paulista, Grande São Paulo e interior, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiania, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. No e-commerce, as vendas vão acontecer exclusivamente na loja oficial do Mercado Livre. Disponível em garrafas de 700ml, o valor sugerido é de R$ 199,90.