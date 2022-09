Fresh food: opções leves para curtir a primavera

Venâncio Shopping tem mix gastronômico com sugestões para os mais diversos paladares

A primavera se aproxima e para curtir a estação mais leve do ano, o Venâncio Shopping conta com um roteiro gastronômico especial com pratos que têm em sua essência o frescor, os aromas e as cores da estação. Nas preparações, frutas, saladas, pescados e grelhados com influências das cozinhas, árabe, brasileira, americana e oriental. Confira:

Arabian

Para apreciar a legítima cozinha libanesa os clientes podem se deliciar no Arabian (Venâncio Shopping), entre as opções está o Kibe Cru 200g (R$ 28,90), carne patinho moído e temperado, acompanha 3 pães sírio. Outra boa pedida é o trio de pastas: homus tahine, 200ml; babaganoush, 200ml; e coalhada, 200ml (R$ 42,80). E para refrescar, há também o tabule 175g (R$ 8,90), salada com triguilho, tomate, cebola, salsa, hortelã, ervas, suco de limão, pimenta e temperos.

Confraria do Camarão

Para se deliciar com frutos do mar, a Confraria do Camarão (Venâncio Shopping) é o lugar certo. A sugestão é começar com um refrescante ceviche (R$ 30,90) de peixe ou camarão marinados em lima da persia, cebola roxa, coentro, gengibre e manga em cubos. No ritmo fresh, a Salada Juliene (R$ 38,90) nas opções de peixe ou camarão, com tomates, palmito, cenoura, alface americana e batata palha ao molho de mostarda com mel e queijo parmesão.

Jamie Oliver Kitchen

No Jamie Oliver Kitchen (Venâncio Shopping) a sugestão de entrada é a Belíssima Burrata (R$ 79), com tomates sazonais, melancia, pimenta fresca & cebola roxa, limão e hortelã. Há também a Couve Flor Assada na brasa com Harissa (R$ 53), um purê de couve flor cremoso, avelã com especiarias, gergelim dukkah e sementes de romã. Ou a salada Palmito Épico (R$ 56), com frango grelhado, palmito, quinua, abacate, manga suculenta, queijo minas, castanhas do Brasil, cebola, pimenta, limão e molho de coentro.

Pacífico

Os admiradores de comida japonesa, podem saborear o cardápio do Pacífico. Para compartilhar, a casa serve o Sashimi com 15 peças (anchova defumada, salmão e atum), serve 2 pessoas, por R$ 58. Para compartilhar e com diversidade de itens, a Barca Combinado possui 30 peças, sendo: 4 gukan de salmão, 4 filadelfia, 4 niguiris de salmão, 4 maki de salmão, 9 sashimis de salmão, 4 sushis de camarão e 1 rolinho primavera de legumes. Acompanha shoyu, teryaki, gengibre, wasabi, por R$ 95. Serve 3 pessoas.

Outback

No Outback (Venâncio Shopping) os clientes podem saborear a El Rancho Salad (R$ 54,90) com peito de frango grelhado e macio sobre uma combinação de alface, cenoura, repolho roxo, mix de queijos, bacon e tiras de tortillas crocantes com molho barbecue ranch. Outra opção levíssima é a tilápia (R$ 74,90) preparada na chapa e servido com o delicioso molho tartare. Com acompanhamento a escolha: jacked potato: batata assada recheada com requeijão, manteiga, mix de queijos, bacon e cebolinha; garlic mashed potato, purê de batatas rústico, estilo Outback, com manteiga e leve toque de alho, salsinha e pimenta; arroz tasmânia, combinação de arroz com lâminas de amêndoas crocantes, champignons, cebolinha, pimentão vermelho e um toque de limão; batatas fritas temperadas; bloom petals, pétalas da famosa bloomin onion; legumes ao vapor, brócolis, couve-flor, cenoura e ervilha torta preparados com manteiga ao vapor; ou arroz pilaf, arroz preparado com pimentão vermelho, cebola e salsinha.

Sete Raízes

Uma boa pedida para comidas saudáveis é o Sete Raízes (Venâncio Shopping) que entre as opções leves oferece a salada Sete Raízes de Frango com mix de folhas, tomate cereja, cenoura ralada, linhaça, molho da casa, frango cremoso desfiado e temperado com ervas (120g), por R$ 20,90. E para acompanhar o suco calmante Sem Estresse, com maracujá, hortelã e erva-cidreira, por R$ 12,90.

