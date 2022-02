Para quem ama polvo, Sagrado Mar lança o Festival Nossos 7 Polvos

Das mãos do chef Marco Espinoza, o Sagrado Mar promove Festival Nossos 7 Polvos com menu exclusivo em oito etapas

O Polvo é o protagonista do próximo festival promovido pelo Sagrado Mar, localizado na QI 17 do Lago Sul. O Festival Nossos 7 Polvos acontece de 23 de fevereiro a 02 de março, no almoço e no jantar, ao valor de R$ 168,00 por pessoa sem harmonização e R$ 268,00 com harmonização da Vinhos S.A (serviço não incluso).

O menu, em oito etapas, é idealizado pelo premiado chef Marco Espinoza e exalta o fruto do mar em diversas versões e texturas.

O menu começa com Baked Potato Octopus (batata recheada e polvo, cogumelos e peperoni). E seguida, Guacamole de Polvo (com crocante de fubá); Pastel de Polvo (polvo, alcachofra, aioli de pimenta de cheiro); Arroz de Polvo (arroz preto de polvo); Polvo Baby (com purê de batata e manjericão); Capelini (com polvo e limão); Polvo Espanhol (com bacon, espuma de queijo e farofa de amendoim). De sobremesa, Creme de caju e chocolate branco com crocante de macadâmia.

Pastel. Foto: Inove Aceleradora

Capellini. Foto: Inove Aceleradora

Polvo espanhol. Foto: Inove Aceleradora

Creme de caju e chocolate branco com crocante de macadâmia. Foto: Inove Aceleradora

Mais informações e reservas pelos telefones (61) 3202-3256 ou whatsapp (61 ) 99197-1287.

Serviço

Sagrado Mar

SHIS QI 17, bloco G, sala 201 – Ed. Fashion Park – Lago Sul

(61) 3202-3256 ou (61) 99197-1287 (whatsapp)

Terça-feira a sábado, almoço e jantar – 12h às 15h30 e 19h às 00h. Domingo apenas almoço – 12h às 15h30

@sagradomarrestaurante