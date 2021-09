Última semana: Festival Gosto da Amazônia incentiva consumo de Pirarucu selvagem de manejo

Cinquenta casas da capital prepararam o peixe de diversas maneiras no Festival Gosto da Amazônia

Última semana para participar do Festival Gosto da Amazônia, promovido pelo Sindhobar, que tem como estrela o Pirarucu selvagem de manejo. De acordo com o proprietário da Beira Mar Pescados, Gustavo Resende, já foram vendidos mais de 1800kg do peixe, e quase 8500 pessoas já provaram a iguaria em Brasília. Cinquenta casas da capital prepararam o peixe de maneiras diversas, com foco no incentivo do consumo da proteína, que tem gerado renda a comunidades ribeirinhas e indígenas da Amazônia.

Segundo o Presidente do Sindhobar Jael Silva, “o festival vem consolidar não só o setor de gastronomia como o de turismo. E o apoio da SETUR DF foi fundamental. Por meio da Revista Sabor e Sustentabilidade, tivemos essa feliz junção. Ela mostra todas as casas participantes, pontos turísticos, bem como os pratos e demais informações. A revista tem circulado nos Centros de Atendimento ao Turista (CATs) de Brasília, em alguns hotéis e também nos restaurantes do festival.” O festival vai até dia 26 de setembro, e as casas participantes podem ser conferidas pelo link https://gostodaamazonia.com.br/festival/ .

Armazém Origens. Foto: Guto Martins

Brasis Ateliê Gastronômico.

Comedoria Sazonal. Foto: Guto Martins

Lago Restaurante. Foto: Divulgação

Senac. Foto: Tiago Loei

SERVIÇO

Festival Gosto da Amazônia Brasília

Quando: até 26 de setembro de 2021

Mais informações: https://gostodaamazonia.com.br/festival/