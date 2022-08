Festival de churrasco de rua reúne culturas de três países

Além do Assados do Fred, participam do evento os restaurantes Fogo de Chão e Lucas BBQ

O restaurante de carnes Assados do Fred, na 306 Sul, promove, neste sábado (20), um festival de churrasco de rua. O evento começa cedo: a partir das 8h, já tem carne assando.

Além do Assados do Fred, participam do evento os restaurantes Fogo de Chão, com o Braseiro 61, feito pela Boechat Charcutaria, e Lucas BBQ.

Os organizadores prometem reunir culturas de três países no churrasco: Brasil, Argentina e Estados Unidos. O Fogo de Chão ficará responsável pela parte brasileira; o Assados do Fred vai trazer especialidades do churrasco argentino; e o chef Lucas BBQ demonstrará suas habilidades como churrasqueiro texano, reconhecido pela república do Texas.

“Pode parecer clichê, mas algo que realmente faz as pessoas se conectarem é o fogo. Nosso compromisso é oferecer várias formas de entrega deste instrumento, seja pela proteína, pelo legume, pelo pão ou pela fruta”, afirma o idealizador Frederico Barros.

Serviço: festival de churrasco de rua

Data: 20/08/2022

Horário: das 08 às 17h

Endereço: SQS 306 Bloco D, Asa Sul -Brasília – DF – entrada da quadra

Contato/reserasv: (61) 3877-8939

Contato/ Reservas (Whatsapp): (61)3877 8939