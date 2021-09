Festival Cozinha Afetiva no Mercadinho

A ex-participante do Masterchef Brasil, Di Oliveira, ensina o preparo de uma dobradinha de frutos do mar

Cozinhar é um ato de amor. Em uma matemática perfeita, combina elementos temperados com carinho: dedicação, cuidado, aconchego. O Festival Cozinha Afetiva deste sábado (11) recebe a chef Di Oliveira, que compartilha o preparo de um prato com gostinho de maresia: uma dobradinha de frutos do mar. A receita será disponibilizada a partir das 11h30, nas redes sociais do Brasília Shopping (@brasiliashopping).

Di Oliveira é, acima de tudo, apaixonada pela cultura, tradição e gastronomia brasileira. Fascinada pela cozinha, o seu foco é explorar todas as possibilidades gastronômicas dos ingredientes nacionais, aliando as bases e técnicas contemporâneas. Visando avaliar suas habilidades e criações, inscreveu-se para o Masterchef Brasil 2019, tendo sido selecionada entre os 44 melhores cozinheiros amadores do Brasil.

O resultado reforçou sua convicção de que estava no caminho certo e deu segurança para tomar a decisão de abrir seu restaurante, O Brasis, o qual prefere chamar de Ateliê Gastronômico. “Cozinhar é uma arte e a cozinha é meu espaço de criação. Portanto, meu Ateliê”, compartilha.

Nesta edição do Festival Cozinha Afetiva, a chef autodidata ensina como preparar uma dobradinha de frutos do mar. Combinando camarões, lula, lagosta e lagostim, o prato desperta a memória afetiva de dias ensolarados ao mar e conquista pelo sabor inigualável.

Mercadinho do Brasília

A feirinha mais querida da cidade desembarca no piso 1 do Brasília Shopping neste sábado. Com uma variedade de produtos, o Mercadinho conta com circuito completo. De cafés especiais a itens de decoração, de deliciosos bolos a cosméticos naturais, a clientela encontra de tudo um pouco para abastecer a dispensa e de quebra contribuir com a economia local.

Mantendo os cuidados e adaptações que o momento demanda, as banquinhas do evento são projetadas com distanciamento e dispõem de álcool em gel em diferentes pontos do circuito.

Você vem?

SERVIÇO

Festival Cozinha Afetiva com chef Di Oliveira

Quando: Sábado, 11 de SETEMBRO, das 11h30 às 12h30

Onde: Redes sociais do @brasiliashopping

Mercadinho do Brasília Shopping

Quando: Sábado, 11 de SETEMBRO, das 11h às 17h

Onde: Piso 1 do Brasília Shopping, entrada W3

Mais informações e programação completa no site: www.brasiliashopping.com.br