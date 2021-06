Os quitutes dessa época festiva são garantidos pela chef Ana Cláudia Morale que criou o projeto gastronômico temático: Lampião e Maria Bonita

Junho lembra arraiá, que lembra fogueira, trajes caipiras, mas principalmente muita comida boa. Além do clima gostoso das comemorações, os quitutes são os mais aguardados por todos. E é por isso, que a chef Ana Cláudia Morale garante um cardápio pra lá de típico para fazer a festança em família. O menu foi elaborado nas versões doces e salgadas e os interessados poderão receber as iguarias no conforto do seu lar.

A caixa Lampião contem caldo verde, galinhada e o famoso carreteiro, por um valor de R$120,00. Já para os amantes dos docinhos, a caixa Maria Bonita oferece canjica de coco e amendoim, bolo de fubá e erva doce, cocada e chocolate quente belga, no valor de R$140,00. Cada kit junino serve cerca 4 pessoas.

Os pedidos podem ser realizados com a própria chef, por meio do telefone (61) 98203 -1526 (WhatsApp) e as entregas serão gratuitas e feitas em todo o DF.





Chef Ana Cláudia Morale

Com descendência italiana, essa chef brasileira tem o coração na terra das famosas massas e representa em seus pratos os ensinamentos da Nonna que a criou. Publicitária de formação, mas confeiteira de coração e talento nato, Ana Cláudia Morale é integrante da Federação Italiana de Cozinheiros – FIC BRASILE, desde 2018. Trabalhando com gastronomia desde 2007, Ana Cláudia trilha a sua caminhada por passos gastronômicos, sendo participante de eventos como Mesa A Vivo, Beba do Quadrado, Pátio Varanda, além de ministrar aulas no Espaço Pátio Gourmet. A Chef também fornece cursos particulares de confeitaria e atua como personal chef em eventos gastronômicos.

Serviço: Anarriê, sô! Lampião e Maria bonita mandam avisar que vai ter festa junina sim senhor!

Valor: R$140,00 cada caixa

Entregas: Gratuitas

Localização: Em todo oDF

Pedidos por encomendas diretamente com a chef Ana Cláudia Morale: (61) 98203 -1526