Férias e verão! Restaurantes preparam pratos criativos para a estação

Quem ficou pela Capital Federal pode aproveitar para fazer um tour gastronômico pelos restaurantes da cidade. Confira as opções!

As férias e o verão também podem ter um gostinho especial para quem não viajou nesta temporada. Pensando nisso, restaurantes da cidade capricharam na elaboração de menus especiais para a estação! Que tal fazer um tour gastronômico e rechear a memória afetiva de boas experiências?

Bla’s Cozinha Criativa

No Bla’s Cozinha Criativa, o menu traz pratos deliciosos, como o Cogumelos frescos salteados (R$ 25) com abobrinha, terra verde, tomate e coalhada; e a Salada da casa (R$ 29): mix de alface, legumes e molho.

Cogumelos com tuile, coalhada, terra verde, abobrinha e tomate confit. Foto: Divulgação

Blend Boucherie

No Blend Boucherie, Caesar (R$ 33,90): alface americana, molho caesar, farofa de pão temperado e crock de parmesão; Caprese (R$ 35,90): tomate roma, muçarela de búfala, azeitona trufado com alho negro.

Buffalo Bio

Apesar de ser uma churrascaria, a Buffalo Bio conta com um buffet que contempla diversos tipos de saladas. A opção dá a possibilidade do cliente montar o próprio prato, com os ingredientes que melhor agrada o paladar, além de combinar com outros quitutes disponíveis no variado cardápio da casa, como os cortes de carnes especiais com opções menos gordurosas e guarnições saborosas, que são ideais para quem investe em uma dieta mais proteica.

Salada Búffalo Bio. Foto: Divulgação

Cantucci Osteria

No Cantucci Osteria, o almoço da semana pode ser para lá de especial. A dica fica por conta do Almoço Executivo, servido de segunda a sexta-feira, e que apresenta opções de entrada, prato principal e sobremesa criados pelo chef Rodrigo Melo.

O comensal pode degustar o menu da seguinte forma: Saladinha da casa + prato do dia (R$39, por pessoa); Saladinha da casa + prato do dia + sobremesa (R$54, por pessoa) ou ainda; Entrada premium do mês (Mini carpaccio com aioli de alcaparras, parmesão e torradinhas) + prato do dia + sobremesa (R$59, por pessoa).

Lombo Poivre Vert. Foto: Divulgação

Mini carpaccio. Foto: Divulgação

Rosbife. Foto: Divulgação

Tilápia mel e laranja. Foto: Divulgação

Geléia Burger

No Geléia Burger, na unidade de Águas Claras, uma boa pedida é a Caesar Salad (a partir de R$ 24,90): folhas frescas e selecionadas de alface americana, queijo parmesão ralado, croutons feito artesanalmente e um delicioso molho caesar; ou o Chicken Caesar (a partir de R$ 32,90): peito de frango grelhado cortado em lascas, folhas frescas e selecionadas de alface americana, queijo parmesão ralado, croutons feito artesanalmente e um delicioso molho caesar.

Outra sugestão é a Salada Mediterrânea (a partir de R$ 34,90): ovos de codorna cozido, acompanhado de mix de folhas frescas (alface crespa, alface americana e rúcula), crispy de cebola, tomate seco, queijo muçarela em cubos e finalizado com um delicioso palmito. Acompanha molho especial de sua preferência, como cortesia. As opções estão disponíveis exclusivamente no iFood.

Salada mediterrânea. Foto: Divulgação

Grano & Oliva

Quem aprecia uma boa redonda, a Fugazetta, da Grano & Oliva, é uma explosão de sabores. Massa 48 horas, blend de queijos muçarela, queijo minas e parmesão, cebola caramelizada e tomilho. A delícia pode ser degustada, tanto no restaurante, como no conforto da sua casa, em dois tamanhos: individual – R$38 e média – R$59.

Fugazetta – Grano & Oliva. Foto: Juliano Azevedo

Inforno Burger D’Italia

Já quem não abre mão de um hambúrguer, o chef Rodrigo Melo também reservou uma criação especial, o Inforno di Pratti (blend Angus 160g, recheado com queijo gouda e coleslaw – salada com repolho, cebola, cenoura, suco de limão e pimenta da Jamaica – R$43). Aqui, o pão do sanduíche é substituído por massa de pizza com 48h de fermentação.

Para acompanhar com mais R$ 4,90 é possível ter polenta frita junto ao burguer. Mas quem preferir batata, o sanduíche já vem com a opção no formato chips ou palito, a escolha do cliente sem nenhum acréscimo. As delícias podem ser saboreadas in loco ou por delivery.

Inforno di Pratti. Foto: Juliano Azevedo

Le Parisien

No Le Parisien, o Velouté de abóbora com cogumelos salteados no azeite de alho e ceboulette (R$ 28); Vichyssoise (R$ 26): sopa fria de alho-poró com rabanete e cenoura marinados. Para o almoço, o menu executivo (entrada, prato principal e sobremesa do dia – R$ 55). Começando com a mini salada Le Parisien de entrada: Mix de alface, tomate confit, suprême de laranja, farofa de copa defumada e vinagrete.

Em seguida, Curry de vegetais: brócolis, cenoura, abobrinha, vagem, banana-da-terra e cebola cozidos em um molho de especiarias com leite de amendoim, coentro e cebolinha. Acompanha arroz de coco com castanha de caju, com direito a de mostarda dijon.

Santo Bar

O Santo Bar conta com uma linha só com opções fitness. O Fish (R$ 28,90): salada de folhas de alface americana, com tiras de cenoura e repolho roxo com tomate, croutons e parmesão com aproximadamente 120g de cubos de filé de tilápia; o Beef (R$ 26,90): salada de folhas de alface americana, com aproximadamente 110g de cubos de carne suculenta, com tiras de cenoura e repolho roxo com tomate croutons e parmesão.

Há ainda o Chicken (R$ 22,90): salada de folhas de alface americano, com aproximadamente 120g de cubos de gilé de peito de frango, com tiras de cenoura, repolho roxo com tomate, croutons e parmesão ralado

Agora você já sabe por onde começar a aproveitar!

Serviço:

Bla´s

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 12h às 16h; Quarta a sábado das 19h às 23h; e Domingo das 12h às 16h

Siga: facebook.com/blas406 e instagram.com/blas406

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Take Out e delivery: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Siga: @blendboucherie

Buffalo Bio

Endereço: Colônia Agrícola Samambaia Chácara 35 – Marginal da EPTG sentido Taguatinga (Frente à residência oficial do Governador)

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, almoço das 11h30 às 15h30; Jantar das 18h30 às 23h; Sábado e domingos, almoço das 11h30 às 16h; e Jantar das 18h30 às 23h

Telefone: 3397-2443 / 3397-2446

Instagram: @buffalo_bio

Cantucci Osteria

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 03

Telefone: (61) 3328-5242 / Pedidos: (61) 99943-1935 WhatsApp

https://www.goomer.app/cantucci-osteria-asanorte/menu

Geléia Burger

Horários e endereços disponíveis nas redes sociais

Instagram – @geleiahamburgueria

Facebook – Geléia Hamburgueria

Grano & Oliva Pizzeria

Unidade (Asa Norte)

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 59 – Asa Norte

Pedidos (WhatsApp): (61) 99844-7889

Horário de Funcionamento: todos os dias, das 18h às 23h

Unidade (Dark Kitchen – Sudoeste) – apenas delivery

Endereço: Quadra 8, lote 2345, loja 06 – Zona Industrial

Pedidos (WhatsApp): (61) 99642-1016

Horário de Funcionamento: todos os dias, das 18h às 23h

Instagram: @granoeolivapizzeria

Inforno Burger D’Italia

Unidade (Asa Norte)

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 59 – Asa Norte

Pedidos (WhatsApp): (61) 99844-7889

Horário de Funcionamento presencial

todos os dias, das 18h às 23h

Horário de Funcionamento delivery

todos os dias, das 18h às 00h

Unidade (Dark Kitchen – Sudoeste) – apenas delivery

Endereço: Quadra 8, lote 2345, loja 06 – Zona Industrial

Pedidos (WhatsApp): (61) 99642-1016

Horário de Funcionamento (apenas delivery)

todos os dias , das 18h às 00h

Instagram: @infornoburger

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Pedidos: iFood, Rappi e 99 Food

Santo bar

Endereço: CLN 201 Bloco C

Horário de Funcionamento: de terça-feira a sábado, das

11h às 00h; Domingo: 11h às 23h.

Telefone: (61) 3877-1001

Redes sociais: @santobarbrasilia