Feira de vinhos terá degustação com produtores internacionais no Gran Bier

Realizado com a Vinhos S.A e a Premium Wines, o evento reunirá mais de 40 rótulos de quatro países no dia 26 de abril, no Pontão do Lago Sul

Os apaixonados por vinho têm um encontro marcado para o dia 26 de abril. Nesta data, o Gran Bier, no Pontão do Lago Sul, receberá a Feira de Vinhos com os Produtores, das 19h às 22h. Realizada com a distribuidora Vinhos S.A e a importadora Premium Wines, a experiência reunirá cinco produtores de quatro países e mais de 40 rótulos para degustação. O evento apresentará uma seleção cuidadosamente escolhida pelos especialistas, que irão trazer alguns dos seus melhores vinhos para a ocasião. Os convidados são: Paulo Nunes, da vinícola Casa da Passarella, de Dão (Portugal); Manuel Lobo de Vasconcellos, da Lobo de Vasconcellos, de Alentejo (Portugal); Dominik Sona, da Koehler-Ruprecht, de Pfalz (Alemanha); Joan Arrufí Peig, da Altavins, da Catalunha (Espanha); e Matias Prieto, da Gen Del Alma, de Mendoza (Argentina). Além de desfrutarem da curadoria especial e descobrir novos vinhos, os presentes terão a oportunidade de conversar com os produtores e se aprofundar sobre as singularidades dos rótulos, das regiões e dos processos de produção. Para acompanhar os brindes, um buffet de frios, antepastos e petiscos estará à disposição. Os ingressos para a feira são limitados e estão à venda pelo telefone (61) 3364-3536. Serviço

Feira de Vinhos com os Produtores Gran Bier

Local: Gran Bier Pontão do Lago Sul

Data: 26 de abril (quarta-feira)

Horário: 19h às 22h

Ingresso: R$ 130 (valor com degustação, buffet de petiscos e água)

Mais informações: (61) 3364-3536 | @granbierbrasilia