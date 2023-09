Fazenda Churrascada Brasília oferece refil de chopp para aniversariantes

Promoção é válida de terça a sexta. Para aproveitar, basta fazer reserva pelo número (61) 99271-2652

A Fazenda Churrascada Brasília, localizada no Clube de Golfe, está com promoção para aniversariantes: de terça a sexta-feira, das 18h às 21h, a casa oferece um refil de chopp à vontade. Ao final da noite, a caneca é dada de brinde ao cliente!

Para aproveitar, basta fazer reserva pelo número (61) 99271-2652.

Cardápio

Quem passar pela Fazenda Churrascada Brasília mais cedo, na hora do almoço, também pode aproveitar a opção mais recente que a casa oferece no almoço. O novo Prato da Fazenda (R$ 75) traz Ribeye 220g e dois acompanhamentos, que podem ser: arroz com brócolis, arroz branco, arroz da Fazenda, mini salada Juliana ou fritas. O prato é servido de terça a sexta-feira, das 12h às 17h.

O cardápio da casa é conhecido pelos cortes especiais na parrilla como Prime Rib Suíno (R$ 63), Chorizo (R$ 106), Flat Iron (R$ 94), Denver Steak (R$ 82) e Short Rib (R$ 153). Além das carnes, vale destacar acompanhamentos como Chapa de Legumes (R$ 28), Arroz de Costela (R$ 36), Batata Frita com creme de queijo e Costelinha Defumada (R$ 36).

Serviço:

Fazenda Churrascada Brasília

Onde: Clube de Golfe de Brasília – St. de Clubes Sul, trecho 2

Promoção de aniversário: terça a sexta-feira, das 18h às 21h, mediante reserva

Reservas e mais informações: (61) 99271-2652 e @fazendachurrascadabsb