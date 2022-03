Escola Diego Koppe promove aula especial do Dia Internacional da Mulher com a chef Ana Cláudia Morale

No encontro do dia 8 de março, a chef brasileira e especializada em cozinha italiana ensinará duas receitas de sobremesas. Inscrições estão abertas pela plataforma Sympla, com vagas limitadas

O chef Diego Koppe terá uma aula especial de Dia Internacional da Mulher em sua escola de gastronomia para iniciantes, a Escola Diego Koppe. No dia 8 de março, o empresário e professor recebe a chef brasileira Ana Cláudia Morale para ensinar aos alunos duas receitas de sobremesas. Inserida há 15 anos no universo da gastronomia, Morale tem ascendência italiana e integra a Federação Italiana de Cozinheiros (FIC BRASILE) desde 2018. Além de atuar em eventos gastronômicos como personal chef, ela ministra aulas e oferece cursos particulares voltados para confeitaria.



“É uma honra ter uma presença feminina como Ana Cláudia Morale para esta aula especial. Além de uma amiga querida, é uma profissional que acumula conhecimento e experiências incríveis, a exemplo das várias participações em eventos como Mesa A Vivo, Beba do Quadrado e Pátio Varanda. Ela representará o toque feminino das várias chefs incríveis que temos no Brasil e no mundo”, comenta Diego Koppe, que fez o convite para a chef.



Na aula especial, que será realizada no espaço da Escola Diego Koppe, na 316 Norte, os alunos aprenderão a preparar um delicioso bolo red velvet e uma receita de brigadeiro no sabor 7 Belo. Para a ocasião, a instituição está ofertando até 8 vagas (capacidade máxima de alunos por aula), com inscrições abertas pela plataforma Sympla. O investimento é de R$ 200. Informações adicionais estão disponíveis no site da Escola, inaugurada no fim de fevereiro.



Outros convidados



O espírito colaborativo promete movimentar ainda mais o calendário de aulas da escola. Além de Ana Cláudia Morale, a escola terá outros chefs convidados trocando experiências, histórias e, claro, sabores. Nos dias 10 e 11 de março, por exemplo, os alunos vão experimentar um toque da cozinha campeira com a participação do chef Di Manno, que também fará um jantar como chef convidado no dia 12.



“Muitas dessas aulas serão eu cozinhando para os chefs e eles cozinhando para mim. Muitos deles, como o próprio Di Manno, são amigos que encontro nos eventos e nunca temos tempo para bater um papo e cozinharmos juntos. Estou trazendo esses nomes para que tenhamos essa experiência juntos e os alunos possam curtir esse momento. Gastronomia para mim é uma paixão e quero mostrar um pouco disso”, conta Diego Koppe.



Serviço:

Aula especial Dia Internacional da Mulher com a chef Ana Cláudia Morale

Onde: Escola Diego Koppe

Quando: 08/03, de 19h às 22h

Endereço: CLN 316 Bloco F, Edifício Apollo Center, Subsolo, Sala 81/85, Asa Norte, Brasília – DF

Investimento: R$ 200 (+ R$ 20 de taxa da plataforma Sympla)

Inscrições neste link

Mais informações: @escoladiegokoppe e (61) 99891-3769

Site: escoladiegokopee﹒com﹒br