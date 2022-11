Enem: confira dicas de alimentação para aliviar o estresse

Nutricionista sugere alimentos leves e refeições balanceadas

A poucos dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será nos dias 13 e 20 de novembro, o estresse dos estudantes aumenta e sintomas como dor de cabeça, insônia e ansiedade se tornam ainda mais frequentes. Além de cuidar do aspecto mental para ter um bom desempenho, é fundamental ter uma alimentação adequada, a fim de evitar qualquer mal-estar, antes e durante a prova.

A nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição da faculdade Anhanguera, Bruna Zacante, explica que, em momentos de tensão, o suprimento de glicose no organismo se esgota mais rapidamente, por isso é importante se alimentar de forma equilibrada, considerando tanto a quantidade como a qualidade.

“A orientação é cuidar da alimentação durante toda a semana anterior à prova. Procure não fugir muito da rotina e dê preferência a alimentos leves e refeições balanceadas. O aluno não deve experimentar alimentos com os quais não está habituado, para evitar possíveis reações desagradáveis. Também é bom evitar comer fora de casa, em locais desconhecidos e sem conhecimento da procedência da comida”, pontua.

O que almoçar no dia da prova?

O ideal é elaborar um prato leve, que fornecerá energia ao candidato, sem prejudicar a digestão. A nutricionista sugere um grelhado, salada crua (que traz saciedade) e uma fonte de carboidrato, como arroz ou batata. Para aqueles que não comem carne, há outras opções de proteína, por exemplo, ovo ou soja. “Evite consumir em excesso alimentos que fermentam, como repolho, couve-flor e feijão, pois podem provocar flatulências e desconforto intestinal”, explica Bruna.

Segundo a especialista alimentos gordurosos devem ser consumidos somente depois do período da prova, como feijoada, molhos brancos à base de creme de leite, carnes com gordura ou frituras, pois eles demoram mais tempo para serem digeridos e podem dar sono, além de causar mal-estar.

O que comer durante a prova?

A nutricionista sugere algumas opções de alimentos para consumo no período do exame, confira a seguir:

1 maçã ou banana + mix de castanhas e frutas secas;

1 tablete de 30 g de chocolate com teor de cacau maior que 60%;

1 barrinha de cereal com castanhas + água de coco;

Biscoito integral salgado (embalagem individual) + suco de fruta natural;

Outra dica importante é levar uma garrafa com água mineral para manter uma hidratação adequada. É preciso apenas ficar atento à quantidade e não beber mais de 200 ml de uma só vez, para evitar ir ao banheiro muitas vezes.