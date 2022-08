Edição especial do BEBA! traz área de jogos e 140 tipos de chopes

Feira de cervejas artesanais inova com atrações como waterball, além do sorvete de cerveja e espumante

A maior feira de cervejas do Brasil acontece no próximo final de semana, nos dias 20 e 21 de agosto, das 11h às 22h, em um novo formato. Agora, a família toda vai poder curtir o BEBA! Fun & Games, que acontece no estacionamento externo do Boulevard Shopping, com atrações fliperama, infláveis, waterball, além de claro, muita cerveja artesanal, comida boa e música ao vivo.

Famoso por proporcionar aos amantes da cerveja a possibilidade de degustar mais de 140 tipos de chopes, dessa vez o BEBA! inova ao trazer uma edição nostálgica com fliperama, waterball (uma espécie de bola de ar gigante, onde a pessoa entra e caminha na água), beer pong (jogo americano com bolinhas de ping pong e cerveja), totó e sinuca, além dos infláveis para a garotada curtir.

Entre as marcas já confirmadas, estão as cervejarias Ayres, Brassaria 473, Brother Brew, Corina, Cruls, Dourado, Kombeer, Vaidee Beer, A Tal da Bebida, Astúria, Hop Capital, Mr Hoppy e Heisen Chopp. O evento conta ainda com sorvete de cerveja e espumante, além de churrasco do Texanos BBQ, Zaca BBQ, e por fim, Don Vitório BBQ. Para animar o público, uma programação com diversas bandas de rock.

Foto: Divulgação

Beba! Fun & Games

Data: 20 e 21/Agosto

Horário: 11h às 22h

Local: Estacionamento externo do Shopping Boulevard

Quanto: entrada gratuita

Siga: @bebadoquadrado