Doma Rooftop lança novo cardápio executivo com pratos a R$ 34,90

O restaurante Doma Rooftop acaba de lançar o novo menu executivo da casa, com pratos do dia a R$ 34,90 e os demais por R$ 39,90. A promoção é válida de terça a sexta-feira, exceto feriados. São cinco opções. Confira:

Terça: Chorizo na parrilha guarnecido de feijão tropeiro e arroz branco

Quarta: Filé de tilápia grelhada na manteiga de ervas, acompanhada de musseline de batata baroa;

Quinta: Paillard de filé com fettuccine ao molho bechamel;

Sexta: Filé de pescada amarela servida com risoto de pistache e Filé de frango à Cordon Bleu recheado com presunto e queijo com arroz de brócolis (este último por R$ 34,90 em qualquer dia da semana).

Todos os pratos podem ser pedidos em qualquer dia da semana, independentemente de ser o prato do dia, mudando apenas o valor.

Na carta de bebidas, há drinks especiais, cervejas e vinhos. Localizado na orla da Concha Acústica, o Doma Rooftop convida a aproveitar a vista privilegiada de Brasília.

Doma Rooftop

Endereço: Orla Concha Acústica – Setor de Clubes Norte / Brasília

Telefone para reservas: (61) 99219-4211