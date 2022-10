Doces ou travessuras: Açaí Puríssimo lança promoção para o Halloween

No dia 31/10, os clientes que forem fantasiados às lojas ganharão um açaí de cortesia

Nem só de abóboras e guloseimas é feito o Halloween. Para comemorar o Dia das Bruxas (31/10) com uma versão bem abrasileirada, a rede Açaí Puríssimo aposta em uma promoção exclusiva para a data: os 20 primeiros clientes que forem fantasiados em cada uma das 11 lojas da marca, ou montados em uma vassoura, ganharão um Açaí com Banana e Granola (300ml) de cortesia. O brinde é considerado um dos produtos best-sellers do cardápio e leva açaí clássico com camada de banana e granolíssima – granola artesanal da própria marca e que possui 12 ingredientes na sua composição.

“A ideia dessa campanha é abrasileirar o tradicional Halloween americano, substituindo as cortesias de doces por açaí e estimulando os brasilienses a se fantasiarem nas ruas. Somos uma marca brasileira e nosso produto base é um fruto amazônico, então por aqui o dia 31 será Dia das Bruxas, e não Halloween, com direito a açaí de cortesia”, comenta Cayo Costa, sócio fundador da rede Açaí Puríssimo.

Vale lembrar que a promoção é válida somente no dia 31/10 (segunda-feira) e limitada aos 20 primeiros clientes que chegarem fantasiados em cada uma das lojas da rede brasiliense especializada no preparo de cremes, shakes e congelados com a polpa do fruto amazônico: 406/407 Asa Norte, 310 Asa Norte, 103 Asa Sul, 113 Asa Sul, 103 Sudoeste, Águas Claras, Sobradinho, Noroeste, Taguatinga, Samambaia e Gama.