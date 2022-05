Do café ao sushi, restaurantes de Brasília celebram o Dia das Mães

Data é celebrada neste domingo, dia 8 de maio

O Dia das Mães será celebrado em 8 de maio. E como forma de demonstrar todo o amor que os filhos sentem por elas, uma boa opção para a data é comemorar com um café da manhã, almoço ou jantar. Afinal, elas merecem todo o carinho do mundo. Restaurantes e marcas de Brasília são uma boa pedida para passar o domingo ao lado de quem tanto amamos.

O 002Café, na 402 Sul, promove um evento com programação todo dedicado às mamães, das 9h às 17h. Para começar, um brunch especial (R$ 60), que dá direito a uma toast hommus preparada com ovo cozido, páprica e gergelim + um bolinho + café de 150 ml (Árvore da Amizade) ou chá gelado da casa. Elas ainda vão desfrutar de uma quick massagem (pescoço e ombro) e um spa, que será montado no jardim da cafeteria, além de música boa para embalar o dia.

Com receitas de dar água na boca e sabor afetivo, o Italianíssimo, na 412 Norte, conta com um cardápio que irá agradar todos os tipos de mães. Entre as opções, Filetto in Crosta (R$ 85,90): filé em crosta de macadâmia ao molho roty, acompanhado de tagliatelle ao molho funghi trufado; e Filetto alla Parmegiana (R$ 85,90): filé empanado em crosta de panko ao molho napolitano, presunto parma e mozzarella de búfala gratinada, acompanhado de fettuccine com creme de grana padano.

Há ainda o Polpetone (R$ 79,90): recheado com três cogumelos e fonduta de queijo em crosta de parmesão gratinado com mozzarella de búfala, acompanhado de fettuccine ao molho napolitano.

Para as mamães que são fãs da culinária japonesa, o Aloha Ni Hao, em Águas Claras, traz uma oferta especial para aproveitar no conforto de casa. O restaurante oriental oferece um combinado com 61 peças (15 sashimi salmão, 10 uramaki salmão, 10 acelgamaki, 8 hossomaki salmão, 4 niguiri salmão, 4 joe salmão e 10 hot roll) + quatro cervejas Heineken, no valor de R$ 159,90, disponível para delivery no iFood da região.

Uma sugestão para presentear com carinho e afeto, gastando pouco, são os produtos da Biscoitos Vó Dolores. A marca brasiliense, recém-lançada pelo chef Flávio Braga, oferece mais de 13 opções diferentes, por R$ 25 (300g), preparados especialmente para adoçar o dia de qualquer mamãe.

Os biscoitos estão disponíveis nos seguintes sabores e versões: maracujá, areinha, maisena, canela, casadinho de goiaba ou doce de leite, caridade, pirulito, dinheirinho, amanteigado, laranja, limão e ninho, além de um delicioso pastel de Belém. Os quitutes podem ser encomendados por meio do telefone: 61 99274-8526 ou pelo Ifood.

Para quem gosta de fartura, o Blend Boucherie, na 412 Norte, é o lugar certo. A casa traz, entre as opções do cardápio, o Chiclete de camarão (R$ 91,90): camarões flambados com tomate cereja, espinafre e presunto cru gratinado com trio de queijos; e o Ancho de 350g (R$ 91,90). Os dois dão direito ao rodízio de guarnições servidos pela casa.

002Café

Local: 365 Collab & Coffee – CLS 402 Bloco A Loja 15

Horário de funcionamento: excepcionalmente, no dia 8 de maio – das 9h às 17h;

Segunda a sábado – 12h às 20h; Domingo – 14h às 22h

Informações: (61) 99865.0051

Instagram: @002cafe

Italianíssimo

Endereço:CLN 412 Norte, Bloco B

Telefone/Whatsapp: (61) 3964-4442

Horário de Funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h; e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Instagram: @italianissimobsb

Facebook: Italianíssimo Bsb

Aloha Ni Hao

Pedidos exclusivamente pelo iFood: região de Águas Claras, Arniqueiras, Vicente Pires, Taguatinga e Guará

Horário de atendimento: todos os dias, de 10 às 22h

Instagram: @aloha_ni_hao

Biscoitos Vó Dolores

Encomendas através do número: 61 99274-8526 ou pelo Ifood.

Redes sociais: https://www.instagram.com/biscoitovodolores/

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Take Out e delivery: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Siga: @blendboucherie