Dicas de restaurantes para celebrar o Dia da Família

Com sugestões para todos os gostos, casas apostam em pratos para compartilhar

No próximo dia 8 de dezembro é celebrado o Dia da Família. Para comemorar a data com muita alegria e sabor na capital brasileira, diversos restaurantes em Brasília são opções ideais, com ambientes acolhedores e experiências gastronômicas memoráveis.

No Don Romano (Asa Norte, Lago Sul e Águas Claras), a proposta é reunir a família em torno de pratos deliciosos para compartilhar. O menu inclui opções como o irresistível Steak au Poivre Vert (R$150), um escalope de filé salteado com molho cremoso de pimenta verde, arroz e purê, ideal para duas a três pessoas. Outro destaque é o Don Romano Famiglia (R$150 – serve até três pessoas), um filé salteado coberto com presunto, provolone e molho de champignon, acompanhado de purê de batata e arroz branco.

Para as famílias mais descontraídas, o restaurante também oferece pizzas preparadas no forno à lenha. Entre os sabores, clássicos como Margherita (R$78 – grande) mozzarella, tomate e manjericão; e Napolitana (R$78 – grande): alho, parmesão, manjericão e azeite são opções certeiras. As especiais, como Tonno Speciale (R$ 96 – grande): mozzarella, atum, cebola, tomate e azeitonas; e Cana Brava (R$96 – grande): mozzarella, presunto, calabresa, bacon, cebola, tomate, ovos e azeitonas prometem agradar a todos os paladares.

No Na Seis – Comida de Bar (706 Norte), os clientes podem desfrutar de uma variedade de cortes suculentos, preparados com maestria. Destaque para o bife de chorizo (R$115), picanha (R$149), costela (R$99), cupim (R$99), carne de sol (R$119), linguiça de formiga (R$69) e a clássica linguiça toscana (R$59). Cada porção generosa serve de 3 a 4 pessoas, acompanhada de arroz biro biro, batata bolinha e vinagrete.

Para quem busca uma experiência mais cultural, o Bla’s Cozinha de Culturas (406 Norte) apresenta opções de todo o mundo para compartilhar, como bolinhos de bacalhau crocantes por fora e macios por dentro, azeitonas, emulsão verde de alho e ervas e limão (R$32,90 – 6und; R$59,90 – 12 und); filé com fritas (R$89,90): contra filé (2 bifes de Chorizo) na brasa com batata frita e molho da casa; e o varal de frios (R$59,90): típica entrada com mix de queijos, azeitonas, amendoim, salame e presunto parma para os amantes da cervejinha e do vinho.

O cardápio conta também com uma burrata especial (R$ 69,90): tradicional prato italiano de queijo de búfala, com molho pesto, tomate confit, brotos, temperados com sal, pimenta e azeite, acompanhados de pães e crocante; e o fish and chips (R$ 64,90): clássico da culinária britânica, as iscas de peixe são empanadas com panko bem crocantes, acompanhadas de batatas fritas e molho da casa.

Aqueles que preferem um ambiente mais descontraído podem optar pelo Geléia Burger, que oferece um delicioso rodízio de mini-hambúrgueres por R$59,90 por pessoa. A promoção inclui uma seleção de coxinhas, miniquibes, batata chips, batata frise e anéis de cebola, além de uma petisqueira repleta de acompanhamentos irresistíveis como cheddar, bacon, farofa de bacon, cebola crispy, cebola caramelizada e maioneses artesanais. O serviço está disponível nas unidades de Águas Claras, Gama, Santa Maria e Sudoeste.