Dicas de locais para aproveitar o Dia da Gula

Dia 26 de janeiro é uma data especial para comer mais do que o necessário: o Dia da Gula. Confira dicas de casas em Brasília para comemorar.

No Geléia Burger, a boa pedida é desfrutar do rodízio de mini-hambúrgueres (R$ 59,90 por pessoa), disponível exclusivamente nas unidades do Sudoeste, Águas Claras, Gama e Santa Maria. A opção dá direito a minis-hambúrgueres, anéis de cebola, batatas frisée e chips, coxinhas, mini quibes, e uma petisqueira recheada de farofa de bacon, bacon em tiras, molho cheddar, cebola caramelizada, cebola crispy e maionese especial de alho.

Foto: Victor Rocha/Divulgação

O Fausto & Manoel oferece a Tentação do Fausto (suflê de chocolate com sorvete de creme), por R$ 49,90.

Foto: Divulgação

A Buffalo Bio (EPTG) conta com uma promoção na quarta (25) e na quinta (26). O rodízio sai por R$ 64,90 por pessoa no jantar.

Foto: Divulgação

No Gran Bier, a sugestão é o Nosso Ancho (bife ancho na churrasqueira, molho de mostarda e penne ao molho de queijos), R$108,00 individual ou R$203,00 para duas pessoas.

Foto: Divulgação

O Bla’s Cozinha de Culturas (406 Norte) oferece um delicioso rodízio de risotos por R$ 69 por pessoa. O público que visitar o estabelecimento pode provar todos os sabores disponíveis à vontade: cogumelo, frango, peixe, carne, camarão e queijo.

Foto: Divulgação

No Blend Boucherie (412 Norte), na compra de duas refeições, o comensal ganha uma batata para dividir. O restaurante traz um menu com carnes nobres, como ancho 350g (R$ 99,90), chorizo 350g (R$ 96,90) e fraldinha 250g (R$ 99,90), por exemplo. O público pode saborear ainda peito de frango recheado com queijo minas, tomate seco e rúcula (R$ 85,90), pescada amarela com crosta de macadâmia (R$ 99,90) ou chiclete de camarão flambados com tomate cereja, espinafre e presunto cru gratina com trio de queijo (R$ 99,90). E tudo isso acompanhado de guarnições de deixar com água na boca (consulte as opções do dia).

Foto: Divulgação

O Sallva Bar & Ristorante sugere o Chorizo Fatiado (contrafilé bovino angus grelhado e fatiado, servido com molho chimichurri e batatas rústicas), por R$ 95,00.

Foto: Divulgação

Já no Italianíssimo (412 Norte), a cada dois pratos principais, a casa oferece, de cortesia, uma sobremesa. Para comer, massas como o ravioli Florença (R$ 76,90): recheado com brie e geléia de damasco, ao molho de manteiga de sálvia com amêndoas laminadas e lascas de grana padano; e a lasagne alla bolognese (R$ 80,90) recheada com ragu de carne moída nos moldes da convenção de Bolonha, com creme de queijos.

Foto: Divulgação

O Stonia sugere Avalanche (gelato Stonia, brigadeiro de colher, amendoim, castanha de caju, borda de doce de leite, brigadeiro branco, brownie, Nutella, Kit Kat, morangos frescos e Ferrero Rocher), R$ 35,00 para duas pessoas e R$ 57,00 para quatro pessoas.

Foto: Divulgação

Os amantes de comida japonesa também podem aproveitar a data. O Aloha Ni Hao (Águas Claras) traz um cardápio com combos de sushis e sashimis. Entre as sugestões, combinado com 16 peças (R$ 47,90): 5 sashimi salmão + 4 hossomaki salmão + 5 uramaki salmão + 2 joe salmão; ou 30 unidades (R$ 87,90): 10 sashimi salmão + 5 acelgamaki + 5 hot roll + 4 hossomaki kani + 4 niguiri salmão + 2 joe salmão. Há ainda a opção para personalizar, com itens a partir de R$ 2,50 cada peça.

Foto: Divulgação

Se você é fã de uma boa pizza, o restaurante Don Romano (Asa Norte, Lago Sul e Águas Claras) conta com uma variedade de opções. Entre elas, Margherita (R$ 76): muçarela, tomate e manjericão; Don Romano (R$ 84): muçarela, presunto, palmito, champignons e tomate; e parmalitana (R$ 93): queijo brie, finalizada com presunto cru e rúcula também são um sucesso.