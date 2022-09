Dia Mundial do Vegetarianismo: confira restaurantes com pratos especiais para data

Restaurantes de várias partes do Distrito Federal se preparam para oferecer um cardápio variado

Neste sábado, 1º de outubro, é comemorado o Dia Mundial do Vegetarianismo. Restaurantes de várias partes do Distrito Federal se preparam para oferecer um cardápio variado para quem quiser comemorar a data.

Confira algumas opções:

Dudu Bar

Um dos principais restaurantes de Brasília, o Dudu Bar, localizado na 303 Sul, reúne diversas referências vivenciadas pelo chef Dudu Camargo, da gastronomia brasileira à internacional. As opções sem carne do cardápio começam nas entradinhas, com o Poderoso Chefão, queijo coalho gratinado com geleia de pimenta (R$ 54,90) ou as Assadinhas, mix de bruschettas da casa com queijo brie, mel e amêndoas, muçarela de búfala e com berinjela agridoce com muçarela, tomate e manjericão (R$ 66,97).

Santé Lago & Santé 13

Com ambiente aconchegante e intimista, as casas Santé 13 (413 Norte) e Santé Lago (orla da Ponte JK) investem em uma gastronomia contemporânea com foco em ingredientes de qualidade e nos sabores marcantes. De entrada, a casa apresenta o Arancini, bolinho de risoto com funghi, recheado com queijo e servido com geleia de tomates verdes (R$ 39,00). No Menu de Primavera da casa, o Tomate recheado com cebola caramelizada, mix de azeitonas e tomate seco com queijo de búfala (R$ 19,00). Como prato principal, a casa indica os Cortes Veggies, variedades de legumes grelhados com redução de balsâmico (R$ 26,00 – médio, R$ 48,00 – grande).

La Terrasse

No restaurante de culinária contemporânea, La Terrasse Lago, localizado no Life Resort, e o La Terrasse Jardim, na 208 Sul, quem passar por lá, vai poder celebrar a data desfrutando de um ambiente especial com vista incrível do Lago Paranoá. A casa dispõe em seu menu, do risoto Veggie, preparado com cogumelos frescos e cebolinha, feito na manteiga ou azeite a R$ 68.

Cantucci Osteria

No restaurante de culinária italiana, localizado na 403 Norte, entre os pratos vegetarianos presentes no menu, a sugestão de entrada do Chef Rodrigo Melo, é a Bruschetta feita com tomatinho confit, queijo, pesto, pasta de queijos, mel, amêndoas e ragout de cogumelos com cebola roxa caramelizada R$ 32. Já para o principal, a indicação é a receita intitulada Roldele al Carciofi. A massa artesanal preparada no formato de cilindro, é recheada com alcachofra, mussarela, amêndoas e gratinada ao forno com molho bechamel. O prato individual é servido tanto no almoço como no jantar pelo valor de R$ 56.

Grano & Oliva Pizzeria

Também localizada na 403 Norte a Grano & Oliva Pizzeria, traz a opção de pizza intitulada Bianca (I-R$ 42 / M-R$ 65). A redonda preparada com uma massa especial, que passa pelo processo de 48h de fermentação, imprime o sabor italiano por meio dos seus ingredientes como o molho branco, mussarela, brie, parmesão e pimenta do reino. Acompanha ainda uma geleia de pimenta.

Fotos: Divulgação

Inforno Burger D’Italia

Para os amantes do estilo veggie burger, a opção é a receita no menu do Inforno Burger D’Italia, localizado na 403 norte. A casa traz a proposta Inforno Veggie (R$ 39), feito com uma combinação de cogumelos shitake temperados, queijo prato, crispy de cebola, molho aioli da casa, envolto de uma massa especial preparada em 48 horas de fermentação, assada em um forno a lenha napolitano.

Haná

O Haná Restaurante Japonês, 408 Sul, um dos mais conhecidos pontos de gastronomia oriental da capital, apresenta opções vegetarianas tanto para entrada quanto para pratos principais. O cogumelo é uma saborosa opção de substituição para a carne: a Porção de Shimeji (R$ 21) é a dica de entradinha da casa. O Rolinho Primavera Vegetariano (R$ 21,90), com cinco unidades, também está entre os destaques. Para o prato principal, a boa pedida é o Yakissoba de Legumes, macarrão especial, acelga, repolho branco, repolho roxo, cenoura e brócolis (R$ 37,90).

Horta Cozinha Criativa

Na capital, o Horta Cozinha Criativa é um dos destaques do segmento. O restaurante aposta no uso de mais de 70% de ingredientes orgânicos e em saborosos pratos vegetarianos, como Churrasco da Terra (R$ 39,90): espeto de legumes e cogumelos grelhados ao molho oriental, arroz (branco orgânico ou integral), feijão orgânico e chips de batata inglesa.

Piselli Brasília

Começando pelas entradas, o Piselli conta com duas opções ovolactovegetarianas de burrata: a Pomodori (R$ 61), uma burrata cremosa com mix de tomates sweet grape; e a Calda Al Tartufo (R$ 72), uma burrata trufada assada em massa de foccacia. Para o prato principal, uma opção ovolactovegetariana da casa é o Tagliatelle Integrale (R$ 99), uma massa artesanal integral com toque de cacau, cogumelos frescos salteados ao molho de alho-poró e crocante de parmesão. Há ainda o Ravioli Alla Piamontese (R$ 99), recheado de queijo taleggio, aspargos, gema de ovo, cobertos com creme de trufa branca.

Aloha Ni Hao

Para quem gosta de comida japonesa e havaiana, o Aloha Ni Hao (Águas Claras) traz os saborosos Temaki de shimeji com cream cheese e cebolinha (R$ 22,90) e Temaki skin de shimeji com cream cheese e cebolinha (R$ 21,90). A casa serve ainda incríveis pokes, com a opção para montar, a partir de R$48,90, podendo personalizar o prato com os ingredientes favoritos, sendo mais de 50 itens para escolha, como bases (arroz integral, gohan, bifum ou alface), beterraba, cenoura, castanha de caju, tomate cereja, pepino, cebola, milho crocante, ervilha, quinoa e muito mais.

Fotos: Divulgação

Don Romano

Já o Don Romano (Asa Norte, Águas Claras e Lago Sul) aposta em saladas, como Caprese speciale (R$56): tomates em fatias, burrata e manjericão. Acompanha pesto da casa; Há também o delicioso risoto trifolati (R$ 58): arroz arbóreo, mix de cogumelos, parmesão e manteiga; e tortelone verde (R$55): massa com espinafre recheada com patê de ricota, nozes e passas. Servido com molho da sua escolha.

Blend Boucherie

No Blend Boucherie (412 Norte), um dos destaques é Veggie Burguer: pão de sal, hambúrguer de três cogumelos, fondue de queijo, molho de tomate, crock de parmesão, crispy de cebola, mix de folhas e maionese de parmesão (R$46).

Le Parisien

O francês Le Parisien (103 Norte) conta com opções para compartilhar, como Couvert (R$28): focaccia com tomate confit, azeite de ervas com aceto, fondue de queijo brie e chips de abobrinha; e, para entrada, o velouté de abóbora (R$35) com cogumelos salteados no azeite de alho e ciboulette. Entre os principais, o talharim a curry (R$74) com cenoura,brócolis, abobrinha e cogumelos. Finalizado com leite de amendoim, gruyère e creme de leite.

Italianíssimo

No Italianíssimo (412 Norte), a boa pedida é o Gnocchi Fritti (R$73,90): nhoque frito recheado com trio de queijos ao molho napolitano gratinado com mozzarella de búfala. O restaurante ainda traz a pizza, premiada internacionalmente, para os vegetarianos. A Veggie (a partir de R$64) é preparada com molho napolitano, mozzarella, abóbora assada, ricota fresca temperada, alho poró, amendoim e parmesão.

Foto: Divulgação

O Concorrente

As hamburguerias da cidade também estão inovando nos cardápios e oferecendo opções cada vez mais elaboradas e saborosas. Um exemplo é O Concorrente (409 Norte), que traz uma opção para lá de deliciosa. O Vegetariano (R$31,90 – burger; R$47,90 – combo): grão de bico empanado e no recheio vai shitake, pimentões defumados, crispy de abobrinha, alface americana, queijo muçarela, a tradicional maionese da casa e, por fim, o pão produzido artesanalmente pela casa.

Mint Essential Café

No Mint Essential Café (402 Sul), os vegetarianos podem optar por croissant, como o simples (R$14), queijo (R$26) e Paris (R$29): com queijo e geleia de damasco. Entre os sanduíches, o de três queijos (R$35) e toasts, como de avocado (R$18) e homus (R$18).

