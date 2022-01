Dia Internacional da Pizza Napoletana: chefs de Brasília criam parceria e lançam receita para celebrar a data

Para comemorar o Dia Internacional da Pizza Napoletana, os chefs pizzaiolos Vinícius Campos e Gil Guimarães prepararam uma receita a 4 mãos

No dia 17 de janeiro é celebrado o Dia Internacional da Pizza Napoletana, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade. E para celebrar a data, a Vinny’s Pizzeria, na 205 Sul, e a Baco Pizzaria, ambas condecoradas com o selo da Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), em Brasília, uniram-se para criar uma receita especial.

Juntos, os chefs pizzaiolos Vinícius Campos e Gil Guimarães criaram a pizza com recheio de creme de abóbora, panceta, lascas de grana padano e hortelã. O prato estará disponível por tempo limitado, a partir de 14 de janeiro, durante duas semanas. Na Vinny’s Pizzeria, apenas para consumo no restaurante ou retirada (takeout). A iguaria custa R$ 49.

Como parte da celebração, no dia 17, segunda-feira, acontece a Vera Pizza Day – The Pizza World Marathon, uma maratona de 24 horas de lives sobre pizza napoletana, que irá conectar pessoas ao redor do mundo. O Brasil terá destaque em duas lives, em português, às 10h30 e às 15h30. Os associados de Brasília na AVPN fazem participação especial no horário das 15h30. As transmissões acontecem nos perfis do Facebook e Instagram da AVPN.

Foto: Divulgação

Serviços

Vinny´s Pizzeria Napoletana

Endereço: CLS 205 bloco A Loja 27

Horário de funcionamento: De terça a domingo, das 17h às 22h40

Takeout e Delivery: Todos os dias, de 17h às 22h30

Instagram: @vinnyspizzerianapoletana

Delivery: Uber Eats

Baco pizzaria

Endereços: 408 sul bloco C; e 309 norte bloco A

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 18h às 00h

Instagram: @bacopizzaria

Delivery: Ifood e Uber Eats