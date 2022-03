Dia Internacional da Mulher: restaurantes de Brasília lançam promoção para celebrar a data

Clientes poderão aproveitar descontos, drinques e sobremesas de cortesia

Em 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher. A data marca a luta pela igualdade de gênero e reforça o empoderamento feminino. E para comemorar, restaurantes de Brasília lançam promoções especiais.





Para quem gosta de degustar bons vinhos e espumantes, o Blend Boucherie e o Italianíssimo, ambos na 412 Norte, oferecem 50% de desconto nas opções da carta de vinhos das casas. Os restaurantes ainda vão presentear as mulheres com uma sobremesa de cortesia na compra de um prato do cardápio.







Uma das sugestões para saborear é o Chiclete de camarão (R$ 91,90): camarões flambados com tomate cereja, espinafre e presunto cru gratinado com trio de queijos, no Blend; ou o Polpetone (R$ 79,90): recheado com três cogumelos e fonduta de queijo em crosta de parmesão gratinado com mozzarella de búfala, acompanhado de fettuccine ao molho napolitano, no Italianíssimo.

No Olinda Comida Nordestina, em Taguatinga, elas terão direito a um drinque especial de cortesia: o Boa Viagem é composto por três shots na régua, cachaças da casa, com espuma de tamarindo e frutas vermelhas. A casa também oferece de brinde uma deliciosa sobremesa, a Cartola de engenho, preparada com queijo coalho, banana, melaço de cana e farofa de rapadura.

Um dos destaques do cardápio para provar é a Carne de Sol para compartilhar (a partir de R$ 105,50). O prato acompanha arroz branco, feijão fradinho, paçoca de carne, manteiga na garrafa, vinagrete e cheiro verde. O comensal ainda pode optar por macaxeira cozida, macaxeira frita ou batata frita.

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Take Out e delivery: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Siga: @blendboucherie

Italianíssimo

Endereço:CLN 412 Norte, Bloco B

Telefone/Whatsapp: (61) 3964-4442

Horário de Funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h; e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Instagram: @italianissimobsb

Facebook: Italianíssimo Bsb

Olinda Comida Nordestina

Endereço: CNB 2 Lote 2, Loja 1 – Taguatinga

Telefone: (61) 3562-5177

Horário de funcionamento: segunda a sexta: 11h às 23h. Sábado e

domingo: 11h às 16h.

Instagram: @olindacomidanordestina