Dia Internacional da Cerveja: dicas de marketing e de degustação

Aos degustadores, cabe optar por qualidade e não quantidade. Para quem vende, é importante conhecer sobre a bebida

O Dia Internacional da Cerveja é comemorado na primeira sexta-feira de agosto e foi idealizado em 2007 em Santa Cruz, na Califórnia, por quatro amigos fãs desta bebida. Hoje, a data é festejada em mais de 50 países.

Para Amanda Oseki, especialista de Marketing da Estácio e sommelier de cervejas especiais, aos empresários que vendem a bebida, é importante entenderem sobre a linha de cervejas que vão apresentar em seu cardápio e divulgarem uma programação com cerveja boa e com um bom ambiente. Também é fundamental harmonizarem o cardápio com cada tipo de cerveja ideal e treinar a equipe para que todos estejam alinhados ao que está sendo oferecido.

Já para os degustadores — ou para os apenas curiosos —, o importante é usufruir desse momento com moderação e sempre optar por qualidade e não quantidade. “A degustação de cada cerveja é uma experiência sensorial única, aos poucos seu olfato vai ficando apurado e você vai identificar cada vez mais aromas diferentes”, afirma a especialista.

Para ampliar seus conhecimentos, opte por estilos diferentes e rótulos ainda não conhecidos. Experimente sempre, a ideia da régua de cervejas é sempre a melhor opção quando não se conhece os tipos oferecidos. Lager, Pilsen, Ale, Weiss, Stout, Sour são alguns dos estilos que podem estar em diversos rótulos por aí. Desfrute cervejas de culturas e lugares diferentes e viaje pelo mundo ao conhecer cada cerveja nova.

Descobrir o universo das cervejas pode ser curioso e incrivelmente inspirador!