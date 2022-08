Dia dos Pais: veja opções com carnes, frutos do mar, brunch e open chopp

No dia 14, haverá opções para todos os gostos

No próximo domingo, 14, é o Dia dos Pais. E para comemorar a data em grande estilo ao lado de quem você ama, restaurantes de Brasília oferecem cardápios para celebrar a data em grande estilo. Há opções para todos os gostos, desde cortes nobres até open chopp.

Por que não começar o dia com o pé direito e um super brunch francês do Le Parisien Bistrot (103 Norte)? O ovo benedito (R$ 38), dois ovos pochés sobre um brioche grelhado, bacon crocante e molho holandaise é uma ótima pedida para curtir o dia dos pais. Mas se seu paizão for do time de almoço, a casa oferece também pratos típicos da culinária francesa. Para completar, muita música pop e MPB com Lucas Rezende na voz e violão.

Já o restaurante Don Romano, preparou um clássico italiano para celebrar o Dia dos Pais, o ossobuco (R$ 179), acompanhado de um delicioso fettuccine artesanal finalizado em manteiga e ervas, que serve 3 pessoas. O preparo do prato dura três dias marinando no tempero e depois fica mais oito horas cozinhando no forno a lenha.

A casa ainda oferece uma mega promoção para os papais apreciadores do vinho. No dia, a bebida argentina Norton Malbec, de R$ 149, por R$ 109 a garrafa. Uma combinação perfeita para acompanhar o prato.

Já o Horta Cozinha Criativa (202 Sul) decidiu comemorar o dia dos pais antecipadamente, no sábado (13). E a programação envolve open chopp o dia todo (R$ 59,90) para agradar aos pais. E para acompanhar, feijoada no almoço para duas ou quatro pessoas (R$ 79,90 e 149,90, respectivamente) ou carne de sol com mandioca no jantar, também para duas ou quatro pessoas (R$ 59,90 e 109,90, respectivamente).

O Bla´s Cozinha de Culturas (406 Norte) também pensou naquele pai que gosta de um chope bem gelado. A casa oferece a bebida o dia todo por apenas R$5,90. E a sugestão para acompanhar é o menu três etapas do restaurante. Por apenas R$ 68,90 almoço ou R$ 78,90 jantar, seu pai pode escolher uma entrada, um prato principal e uma sobremesa de um menu pré selecionado, que envolve camarão, baby beef, baião de dois, brownie, pudim, entre outros.

Hambúrguer cai bem em qualquer situação. Por isso, o Geléia Burguer preparou um maravilhoso combo para pai e filho, com dois saborosos sanduíches por apenas R$ 69,90: o Original Burger (blend de fraldinha e costela de 160g, queijo cheddar, cebola caramelizada, bacon crispy, maionese caseira e pão australiano artesanal exclusivo) e o Clássico (pão australiano, blend de 100g de fraldinha e costela, queijo cheddar, cebola caramelizada e maionese caseira). Além dos hambúrgueres, a oferta ainda acompanha uma batata rústica grande e dois refrigerantes lata.

Para os papais que amam churrasco, a sugestão é celebrar na Buffalo Bio. Além dos deliciosos cortes de carne como picanha, costela prime, fraldinha e alcatra, a casa preparou um menu especial com paella, camarão na moranga e bacalhau, que estarão inclusos no buffet. O rodízio sai a R$119,90 por pessoa, exceto bebidas e sobremesas. E para melhorar, a casa dispõe de uma enorme brinquedoteca para os pequenos se divertirem.