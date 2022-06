Dia dos Namorados: Confira o guia com as melhores opções gastronômicas para comemorar

O Dia dos Namorados sempre aflora o lado romântico dos casais e para dar inspirar os enamorados, preparamos um roteiro cheio de opções.

O Dia dos namorados será no próximo domingo (12) e, para celebrar a data em grande estilo ao lado da pessoa amada, restaurantes da cidade já estão preparados para receber os casais com menus especialmente elaborados para a ocasião.

Claro que o Jornal de Brasília não poderia deixar de garimpar as mais deliciosas e românticas opções de almoço e jantar para dar uma força aos nossos leitores apaixonados. Veja as opções!

‘A Mano

Para a ocasião, o restaurante italiano ‘A Mano vai oferecer, de sexta a domingo, um menu especial. De entrada, as opções são: Ceviche de Atum Defumado com Caviar de Maracujá Doce; Crostini de Parma com Figos Caramelizados ao Creme de Cottage; e Brie al Tartufo.

Como prato principal, as possibilidades vão desde as massas até as proteínas como carne e frutos do mar. Os clientes poderão escolher entre Risoto de Pêra com Brie; Filé Wellington; Gnocchi Trufado; Spaguetti Ai Frutti Di Mare; Ravioli de Brie Trufado; Lombetti Di Baccala; Robalo em Crosta de Ervas Finas; e Medalhão com Molho Gorgonzola.

Para finalizar a experiência, as sobremesas disponíveis são Pêra com Amêndoas; Cheesecake de Palha Italiana; Petit Gâteau; Torta Mousse de Chocolate; e Tiramisù. O menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, sai a R$199 por pessoa.

Ravioli de Brie Trufado. Foto: Rayan Ribeiro

Almería

O restaurante Almería, localizado no Clube de Golfe, vai celebrar o Dia dos Namorados de forma muito especial. A casa vai promover, dias 11 e 12, sábado e domingo, no jantar, um menu exclusivo para os apaixonados. Ainda, música ao vivo, decoração temática e um welcome drink.

Confira a sugestão:

Tapas e pinchos (Espanha) Gaspacho Steak Tartare Almeria Croqueta de bacalhau à Brás



Entrada (Grécia) Carpaccio de polvo e aioli de açafrão



Primeiro Prato (Itália) Raviolo Carbonara



Segundo Prato (França) Ossobuco com Aligot trufado

Ou Filé de pescada com nhoque de batata na manteiga de sálvia

Ou

-Fideuá de Camarão



Sobremesa (Turquia) Festa em Istambul



O menu completo terá o valor de R$ 189,00 por pessoa (serviço e bebidas não incluídos). Reservas e informações: (61) 99337-8338.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Almería. Foto: Marcus Oliveira Almería. Foto: Marcus Oliveira

Aloha Ni Hao

Uma boa dica é aproveitar um delicioso sushi em casa. O Aloha Ni Hao (Águas Claras), traz dois cardápios especiais: um individual e um para dois. Ambos dão direito a entrada, prato principal e sobremesa. O primeiro custa R$ 89,90 por pessoa e contempla 5 bolinhos de salmão + poke clássico Pipeline (arroz Gohan, salmão, molho oriental, couve crispy, chips de batata doce, furicake, cebola roxa, milho e avocado) + mousse de maracujá.

Por R$ 129 (serve duas pessoas), os comensais vão saborear 10 bolinhos de salmão + combinado II de 30 peças (10 sashimis de salmão, 5 acelgamaki, 5 hot roll, 4 hossomaki kani, 4 niguiri salmão e 2 joe salmão) + 02 mousse de maracujá.

Combinado. Foto: Divulgação

Aroma

Comandada pelo chef Ronny Peterson, a casa também vai servir um menu especial de sexta a domingo. A opção de entrada fica por conta das vieiras, couve flor, murgot, pétalas de cebola e parma crocante (R$93).

Como prato principal, duas são as alternativas: Ravioli de burrata, castanhas de cogumelos e molho morriles (R$112); e Cordeiro em crosta de ervas, gnochi ala romana e demiglace de tamarindo (R$149).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De sobremesa, os enamorados poderão se deliciar com Dacquiose de pistache, creme de laranja com rosas, mousse crocante de chocolate e glaçagem espelhada de morango (R$37). Para acompanhar a experiência gastronômica, no domingo, 12 de junho, haverá apresentação musical com o saxofonista Jordan e banda, a partir das 19h.

Cordeiro em crosta de ervas. Foto: Luara Baggi

Bistrô Maison

O Bistrô Maison irá oferecer uma experiência gastronômica de dar água na boca e deixar a noite dos pombinhos ainda mais especial. E para ser inesquecível o Chef elaborou um menu incrível em 03 etapas para você e seu par aproveitarem o grande dia: entrada, prato principal e sobremesa.

Serão 3 opções de sobremesas: Capuccino de Cogumelos; Casquinha de Siri ou Salada Maison; São 5 opções de pratos principais: Tornedor 305, Medalhão Carménere, Salmão Maison, Camarão ao Moscatel ou o destaque, a novidade “Lançamento do chef” Filé Melásse: Filé ao molho de melaço e risoto de grana padano com caramelo de amêndoas.Para o grande final, doces delícias produzidas pela Doce Maison: Profiteroles ao creme, coulis de frutas vermelhas e gelatto fior de latte ou coração ao creme e morangos frescos com ganache de chocolate ou brigadeiro cremoso de creme Brûlèe.

Um menu completo digno dos deuses. Para beber, uma carta de bebidas com diversas opções não poderia faltar. A casa oferece vinhos, espumantes, cervejas e drinks. O menu poderá ser adquirido para takeout (retirada no balcão mediante a reserva) ou presencial (consumo no restaurante).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reservas devem ser feitas somente pelo site www.docemaison.com.br. Além do jantar nos dias 11 e 12 de junho, a Doce Maison elaborou lindos e deliciosos presentes, kits completos com chocolates, espumante, vinho, corações de chocolates nobres recheados e muito mais. São muitas opções encomendas também pelo site www.docemaison.com.br. Não deixe para a última hora, reservas limitadas.

Bla’s

Para os que querem driblar as grandes filas que se formam no dia ou antecipar a celebração, o Bla’s (406 Norte) preparou um menu em três etapas que estará disponível na sexta (10), sábado (11) e domingo (12). Custando R$ 199 para o casal, a casa serve uma entrada para compartilhar, dois pratos principais e sobremesa para dois.

Entre as sugestões para começar, os comensais podem optar por Bosque de cogumelos (tradicionais cogumelos japoneses salteados, tomates confit, terrinha verde de ervas, tomate confit com emulsão verde e coalhada), Bolinhos de bacalhau (crocantes por fora e macios por dentro, azeitonas, emulsão verde de alho e ervas e limão – 8 und.) ou Carpaccio (finas fatias de carne vermelha, com molho de mostarda, chimichurri, queijo parmesão, flor de sal, pimenta moída na hora, acompanhado de pães e crocantes).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os pratos principais, as opções para escolha são American BBQ (costelinha de porco no Sous Vide, com molho caseiro de barbecue defumado, batatas ao murro no azeite, alho, salsinha, cebola roxa e tomate confit), Filet mignon (acompanhado de risoto ou fettuccine), Albano Tikka Masala (peito de frango suculento ao molho curry, com páprica, cebola roxa e terrinha verde. Servido com arroz jasmine perfumado, tomates confit e chips de batata doce), Peixe ao lagareiro (pescada amarela assada com batatas, tomates confit, alho crocante, cebola roxa, azeitonas e pimentão vermelho tudo regado no azeite português e finalizado no forno a brasa), ou Camaron au champagne (camarão ao molho de espumante com arroz cremoso de queijo brie e amêndoas laminadas, acompanhado de batata julienne frita).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para finalizar e adoçar o paladar, o restaurante serve pudim da casa (clássico pudim brasileiro, com crumble, grãos de café e tuille), Textura de chocolate (Ganache quente, mousse da vovó gelado, nougat de amendoim, marquise de chocolate, frutas vermelhas, crumble de cacau e tuille) ou Crepe de doce de leite e sorvete de canela.

Camarão au champagne. Foto: Divulgação Pudim da casa. Foto: Divulgação

Blend Boucherie

Já para os casais que compartilham a paixão por carnes, o Blend Boucherie (412 Norte), um dos restaurantes mais queridos da capital, serve uma entrada com dois cortes nobres, dois rodízios de guarnições, duas bebidas (água, refrigerante ou suco) e uma sobremesa para dois, no valor de R$ 280 por casal.

O menu começa com entrada de batata gaufrette e, entre as seis opções de proteínas, sugestões como o Ancho servido ao molho roty e a Pescada amarela com crosta de macadâmia ao molho de limão siciliano com ervas. Para adoçar e fechar com chave de ouro, uma Panna Cotta de chocolate branco com calda de frutas vermelhas e praliné de castanhas.

Para a ocasião, a dica é se antecipar e chegar cedo, já que nenhuma das casas estarão fazendo reservas para os dias 11 e 12 de junho.

Ancho. Foto: Divulgação Panna Cotta de Chocolate Branco. Foto: Facundo

Café das Orquídeas

Para os apaixonados que pretendem iniciar logo cedo as comemorações, uma ótima opção é o Café das Orquídeas (116 Sul). Por apenas R$ 119 por casal, o charmoso lugar recebe os namorados no sábado (11) e domingo (12), das 9h às 11h, mediante reservas. O cardápio é a lá carte e promete dar aquela energia pra curtir o diazão.

No menu, as bebidas oferecidas são café coado e suco de morango com amora. Para comer, ovos orgânicos mexidos, banana grelhada, bolo de laranja, duas porções de salada de fruta e mini croissant, pão de queijo, lombo defumado, queijo minas, geleia e manteiga.

Cantón Peruvian & Chinese Food

A data mais romântica do ano será ainda mais especial no Cantón Peruvian & Chinese Food, localizado no Brasília Shopping e com cozinha comandada pelo premiado chef Marco Espinoza. O restaurante terá um menu em cinco passos disponível apenas no domingo, dia 12, apenas no almoço. A sugestão terá o valor de R$ 390,00 para o casal. O serviço e bebidas não estão incluídas.

Passo 1:

Tataki de Atun (atum grelhado mal passado com molho passio de maracujá e chips)

Tataki de Atun (atum grelhado mal passado com molho passio de maracujá e chips) Passo 2:

Dumpling Gaunam (petisco ao vapor com recheio de carne na panela com temperos orientais e espuma de gengibre)

Dumpling Gaunam (petisco ao vapor com recheio de carne na panela com temperos orientais e espuma de gengibre) Passo 3:

Green Curry de Camarão (camarão ao curry verde tailandês, milho verde, abobrinha e arroz aromatizado)

Green Curry de Camarão (camarão ao curry verde tailandês, milho verde, abobrinha e arroz aromatizado) Passo 4:

Louming de Polvo ao Tausi (macarrão ao wok com tausi e bokchoy, polvo grelhado e aioli de guillim e gergelim)

Louming de Polvo ao Tausi (macarrão ao wok com tausi e bokchoy, polvo grelhado e aioli de guillim e gergelim) Passo 5:

Cheesecake de Gengibre (com biscoito de amendoim e canela tipo chinesa)

Dom Francisco

A sugestão do Dom Francisco Restaurante para o Dia dos Namorados é o menu harmonizado, que estará disponível, durante todo o mês de junho, na unidade da 402 Sul, de segunda a sábado, no almoço e jantar. Já na Asbac o mesmo menu estará disponível apenas no jantar dos dias 10 e 11. A ideia é que os casais possam escolher o dia que querem celebrar a data mais romântica do calendário, fugindo do tradicional dia 12, que neste ano cai no domingo.

O menu completo sai por R$120 por pessoa. Na unidade da 402, estará disponível harmonização para cada prato pelo custo extra de R$55. Na Asbac, haverá duas sugestões especiais de vinhos pelo sommelier Leonildo Santana: O espumante Luiz Argenta jovem brut rose por R$124,06 e o vinho tinto Antigua bodega San Juan Syrah reserva por R$199,00.

Confira as opções do menu completo:

Entrada:

Bolinho de costela bovina empanado, servido com vinagrete de maxixe

ou

Tartar de tomates confit com aceto balsâmico e azeite extravirgem

Bolinho de costela bovina empanado, servido com vinagrete de maxixe ou Tartar de tomates confit com aceto balsâmico e azeite extravirgem Prato principal:

Risotto de bacalhau com cebolas douradas, azeitonas pretas e tomate cereja

ou

Fettuccine ao ragu de cordeiro

Risotto de bacalhau com cebolas douradas, azeitonas pretas e tomate cereja ou Fettuccine ao ragu de cordeiro Sobremesa

Crumble de frutas vermelhas com licor de Cassis de Dijon, servido com chantilly

ou

Torta cremosa de chocolate servida com praliné de amendoim

Bolinho de costela com vinagrete de maxixe. Foto: Fernando Pires Tartar de tomate assado. Foto: Fernando Pires Risoto de bacalhau. Foto: Fernando Pires Penne ao ragu de cordeiro. Foto: Fernando Pires Crumble de frutas vermelhas. Foto: Fernando Pires Torta cremosa de chocolate com praliné de amendoim. Foto: Fernando Pires

Doma Rooftop

Para celebrar o amor, o restaurante Doma Rooftop preparou o clima perfeito para você aproveitar o dia mais romântico do ano ao lado de quem ama. Um cardápio único elaborado pelo Chef Gelson Mendes, em um ambiente com um vista incrível para o Lago Paranoá e música ao vivo. O menu, preparado especialmente para a ocasião é composto por 03 etapas: entrada, prato principal e sobremesa.

Para começar, são 03 opções de entrada: Vieras frescas grelhadas com purê de baroa, Ceviche de tilápia ou Tartar de Mignon.

Para o prato principal, são 04 opções: Robalo grelhado com crosta de amêndoas e parmesão acompanhado de Musseline de três tubérculos; Camarão ao champanhe e pétalas de cebola roxa, guarnecido com arroz cremoso de passas; Medalhão de filé mignon ao molho Poivre com Risoto a Piamontese e farofa de bacon ou Salmão na Parrilla ao molho Belle Meuniere, com risoto de Grana Padamo.

Para encerrar, 04 opções de sobremesas: Cheesecake com calda de chocolate Belga; Creme Brulée; Panna Cotta com calda de amora ou Trio de Queijos com calda gelada de framboesa.

E para brindar, diversas opções de drinks e rótulos de vinhos. Venha para o Doma Rooftop e surpreenda-se. O menu Dia dos Namorados estará disponível para o almoço e jantar e somente mediante reserva.

Ceviche de tilápia. Foto: Divulgação Vieras frescas grelhadas com purê de baroa. Foto: Divulgação Tartar de Mignon. Foto: Divulgação Robalo grelhado com crosta de amêndoas e parmesão acompanhado de Musseline de três tubérculos. Foto: Divulgação Camarão ao champanhe e pétalas de cebola roxa, guarnecido com arroz cremoso de passas. Foto: Divulgação Medalhão de filé mignon ao molho Poivre com Risoto a Piamontese e farofa de bacon. Foto: Divulação Cheesecake com calda de chocolate Belga. Foto: Divulgação Panna Cotta com calda de amora. Foto: Divulgação

Don Romano

Outro que resolveu antecipar a celebração é o restaurante italiano Don Romano (Asa Norte, Águas Claras e Lago Sul). A casa tem reservas abertas para sexta, sábado e domingo, e prepara um menu completo, em três etapas, para os namorados, no valor de R$ 220: salada verde (entrada), risoto de damasco com brie e tornedor de filé mignon (prato principal) e mousse de maracujá (sobremesa). Mas para quem preferir pedir só o prato principal, poderá degustar a receita por apenas R$ 89 cada.

As reservas ou pedidos podem ser feitas por meio do telefone: (61) 3248-0078 (Lago Sul) e 3546-1871 (Asa Norte). Em Águas Claras, as opções estão disponíveis exclusivamente para delivery: (61) 3435-4030.

Risoto de damasco e filet mignon. Foto: Divulgação

Escola Diego Koppe

O já tradicional jantar às cegas feito pelo chef e professor Diego Koppe em sua escola de gastronomia, na 316 Norte, terá duas edições especiais de Dia dos Namorados. A experiência super exclusiva, disponível para três casais por noite, terá um menu secreto com 12 passos, nos quais os participantes verão o preparo de todos os pratos, do couvert à sobremesa. O jantar às cegas de Dia dos Namorados será nos dias 11 e 12 de junho, a partir das 19h, com valor de R$ 250 por casal para reservas feitas pelo Instagram @escoladiegokoppe ou WhatsApp (61) 99891-3769.

“O menu é montado no dia, com ingredientes frescos. No ato da reserva, os participantes da experiência me avisam se têm alguma restrição alimentar. Ao fim do jantar, entrego o menu em formato impresso, como se fosse um certificado”, explica Koppe, que criou o jantar às cegas da escola para testar novas técnicas enquanto passeia por sabores diferentes.

Diego Koppe. Foto: Marília Alves

Fazenda Churrascada Brasília

A casa, que tem como protagonista a carne, também preparou um menu específico para o Dia dos Namorados. Ele será servido no sábado e no domingo por R$ 450 o casal, mais a taxa de serviço. São três as opções de entrada: mini empanadas da Fazenda; charcutaria da Fazenda, uma seleção de queijos e embutidos da casa; e a tostada da Horta, uma fatia de pão de fermentação natural com camada de coalhada e vegetais tostados na brasa por cima.

Como prato principal, os clientes poderão degustar o Nhoque Sertanejo, um nhoque de abóbora com molho de requeijão do corte e Flat Iron; a Polenta com linguiça, um ragu de linguiça acompanhado de polenta cremosa; ou um galeto na cerveja com pamonha cremosa da Fazenda. Para adoçar a experiência gastronômica, as alternativas são mousse de chocolate com calda de frutas do bosque; doce de coco com sorvete de creme e crocante de castanha; e a torta de maçã com creme.

Galeto. Foto: Divulgação

Italianíssimo

O restaurante Italianíssimo (412 Norte) preparou um dia especial para os românticos incuráveis. Por apenas R$280 por casal, o cardápio conta com uma entrada, dois pratos principais, uma sobremesa e duas bebidas (água, refrigerante ou suco).

Para começar, a dupla poderá optar por uma deliciosa Foccacia acompanhada de tapenade de tomate seco com espinafre, tapenade de azeitona preta e pesto de manjericão ou pela Polenta mole frita em cama de fonduta de gorgonzola e lascas de presunto parma.

Já os pratos principais ficam à escolha do casal. Entre as opções estão pratos conceituados da casa, como o Fettuccine Gamberoni (camarões flambados com guanciale, tomates assados e espinafre ao molho duo) e o Gnocchi Nápoles (nhoque de batata baroa com grana padano ao molho napolitano). Como sobremesa, os apaixonados poderão dividir uma suculenta Panna Cotta de chocolate meio amargo com calda de framboesa e praliné de castanhas.

Fettucine Gamberoni. Foto: Divulgação Gnocchi Nápoles. Foto: Priscilla Burmann

Jamie Oliver Kitchen

Um ambiente arrojado e com boa música, a indicação é o Jamie Oliver Kitchen, no Venâncio Shopping. O restaurante do badalado chef inglês preparou um menu fechado para o casal. É um “combo” com entrada + prato + sobremesa por R$ 260,00 o casal. A combinação será servida no sábado jantar e domingo almoço e jantar, ao som de um trio de jazz. Couvert R$ 15,00.

Jamie Oliver. Foto: Rafael Lobo Jamie Oliver. Foto: Rafael Lobo

Kinjo Nikkei

Comandado pelo premiado chef Marco Espinoza, o Kinjo Nikkei, no Shopping CasaPark, terá um menu exclusivo em oito passos.

A sugestão estará disponível de quinta-feira a domingo, no almoço e no jantar, ao valor de R$ 295,00 o casal. Confira:

Passo 1:

Ceviche Clássico Kinjo

Ceviche Clássico Kinjo Passo 2:

Tiraditos Tropic

Tiraditos Tropic Passo 3:

Niguiri dupla Andino

Niguiri dupla Andino Passo 4:

Kazan Shrimp

Kazan Shrimp Passo 5:

Sushi rolls acevichado

Sushi rolls acevichado Passo 6:

Lomo Nikkei

Lomo Nikkei Passo 7:

Polvo Parrillero

Polvo Parrillero Passo 8:

Três leites Nikkei

La Fleur

Quem está procurando um espaço mais intimista, o La Fleur, que fica no Sudoeste, é uma excelente opção. A decoração da casa, por si só, já é linda, mas no dia dos namorados ganha luz de velas e flores para complementar. A casa oferece drinks, entradinhas, crepes e pratos deliciosos.

La Fleur. Foto: Gustavo Gracindo

Le Jardin

Outro bistrô com clima francês é o Le Jardin, que acaba de inaugurar sua segunda unidade. Com dois endereços, um dentro da Aliança Francesa na 708/907 Sul e outra na quadra 301 do Sudoeste. O local tem o clima ideal para comemorar a data. Vinhos, champanhes, pratos deliciosos e uma decoração aconchegante, com luz de velas e poucas mesas, completam o clima de romance.

Le Jardin. Foto: Divulgação Le Jardin. Foto: Divulgação

Marie Cuisine

Para quem curte uma pegada mais francesa, a dica é o Marie Cuisine (103 Sul). A casa possui um ambiente lindo que remete aos restaurantes de Paris. Lá, tanto no almoço, quanto no jantar, o charme e a sofisticação estão garantidos. De dia com mesas no jardim e de noite com luzes amarelas, dando um toque acolhedor ao local. Comece pedindo entradinhas para compartilhar, nada melhor que dividir momentos especiais com quem se ama.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Mayer Sabores do Brasil

O Mayer Sabores do Brasil (116 Sul) é outro que promete uma noite inesquecível e naquele precinho que todo mundo ama. Por apenas R$ 300, os namorados garantem uma vaga na casa com direito a experiência completa, envolvendo entrada, prato principal, sobremesa e finalização, além de apreciar a refeição ao som de piano e flauta ao vivo. As reservas podem ser feitas por meio do WhatsApp, no número (61) 99189-1509. O couvert artístico custa R$ 6 reais por pessoa.

Entre as opções de entrada, o restaurante oferece salada caprese (folhas, tomates, mussarela de búfala e pesto de manjericão) ou arancini de siri (bolinho de arroz recheado com siri desfiado e aioli de maionese defumada). Já os principais podem ser filé mignon ao molho poivre e fettuccine caseiro em queijo cremoso ou filé de robalo grelhado ao molho de camarão e cuscuz marroquino.

As sobremesas ficam por conta de uma deliciosa cheesecake enamorada de frutas vermelhas ou uma cremosa torta mousse de chocolate em cama apaixonada de morango. Para finalizar, café expresso especial + um brigadeiro.

Filé mignon ao molho poivre e fettuccine caseiro em queijo cremoso. Foto: Divulgação Torta mousse de chocolate em cama apaixonada de morango. Foto: Divulgação

Mezanino

Já pensou em celebrar o Dia dos Namorados com o seu amor no ponto mais alto da capital? Pela primeira vez, o mirante da Torre de TV receberá um jantar, entre os dias 9 e 12 de junho, em comemoração à data mais romântica do ano. O espaço, a 75 metros do chão, receberá um menu em quatro etapas organizado pelo Mezanino, gastrobar localizado no primeiro andar da Torre. Tudo isso desfrutando da vista mais bonita da cidade, além de uma decoração exclusiva e música ao vivo.

Os casais poderão desfrutar a experiência em dois horários: das 18h30 às 21h30, ou das 22h à 1h. Na quinta, 9 de junho, será cobrado o valor de R$900, por casal, na Mesa Esplanada e R$700, por casal, na Mesa Mirante. Já de sexta a domingo, de 10 a 12 de junho, os valores são R$1100, por casal, pela Mesa Esplanada e R$900, por casal, pela Mesa Mirante. O evento está sujeito à lotação. As entradas estão à venda e disponíveis no link do perfil do Mezanino no Instagram, @meza.nino.

A experiência gastronômica proposta tem início com o couvert, que será uma mini charcutaria. Em seguida, como opção de entrada, será servido o Ceviche El Namorado, feito com crudo de anchova com leite de tigre cremoso del Aji amarilho aquecido, leite de castanha do pará e crispy de cebola. Como prato principal, duas são as alternativas. Primeiro, o Raviolone Negro, um raviolone de Nero de Sepia recheado com Camarão, crema de parmesão, redução de Champagne e crudo de Atum; e segundo, o Carré Tartufo, um Carré de Cordeiro grelhado com polenta trufada, pesto de rúcula, lascas de parmesão, farofa de amêndoas e baby life. Para finalizar, a sobremesa é de chocolate ou morango, uma surpresa do chef. Como sugestões para harmonizar com os pratos, haverá água com/sem gás, vinho branco, vinho tinto e espumante.

Ceviche El Namorado. Foto: Camila Martins Raviolone Negro. Foto: Camila Martins Carré Tartufo. Foto: Camila Martins Risonero. Foto: Camila Martins Rossini do Cerrado. Foto: Camila Martins

Paris 6 Brasília

O Paris 6 Brasília, no shopping ID, tem o ambiente sempre à meia luz, o que dá um um charme especial, sendo escolhido como palco de vários pedidos de noivado e casamento. A melhor parte são as sobremesas que sempre dão para compartilhar. Tem coisa melhor que dividir uma tentação como os Grand Gateaus com seu amor?

Piselli

Em um ambiente romântico e acolhedor, o Piselli Brasília comemora o Dia dos Namorados com uma grande celebração. Nos dias 10, 11 e 12, a casa sugere um menu especial com os melhores pratos da casa. Das 19h às 23h, os clientes poderão ainda aproveitar a participação do DJ Jonas Campelo.

De início, os casais serão recebidos com um Welcome Drink, uma taça de espumante, para celebrar o amor. Como entrada, as opções são: Fico Ripieno E Avvolto Nel Prosciutto, figo recheado de gorgonzola envolto em presunto de Parma, assado ao forno; Carpaccio Di Pesce, lâminas de peixe branco curado na casa, erva doce e ovas frescas; e Crema Piselli Con Gamberi, um creme de ervilhas com camarões.

Já para o prato principal, é possível degustar Ravioli Di Brie E Pera Al Tartufo, raviole de queijo Brie e pêra com molho de manteiga e mel trufado; Tagliatelle Integrale, massa fresca integral com toque de cacau, cogumelos frescos salteados no molho de alho-poró e crocante de parmesão; Risotto Piselli, o clássico risoto de ervilhas, com queijo grana padano e gorgonzola; Pesce Livornese, peixe do dia, marinado de alcaparras, ervas e azeitonas pretas com purê al Limone; e Saltimbocca Alla Romana, escalopes de filé mignon grelhados com presunto de Parma, molho demi glace e nhoque na manteiga e sálvia

Para finalizar, as opções de sobremesa são: Meringa Ai Frutti Di Bosco, suspiros, sorvete e caldas de frutas vermelhas; e Spumone Di Cioccolato, um mousse envolto em crosta de chocolate Callebaut harmonizado com laranja Bahia Confitada e calda com um toque de açafrão. O menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, sai a R$280 por pessoa. Para o Dia dos Namorados, o Piselli Brasília vai estender seu horário de funcionamento de sexta a domingo até às 00h. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (61) 9913-7191.

Risotto Piselli. Foto: Divulgação

Pobre Juan

Inspirada pela paixão e o fogo, a chef Priscila Deus, que assina o cardápio do Pobre Juan, preparou um menu especial para o Dia dos Namorados. De entrada, uma salada leve e elegante com Jamón, Figos e Amêndoas. Para o prato principal duas são opções: Filé Assador acompanhado de Mousseline de Batata Trufada e Molho de Cogumelos e a segunda opção, um Salmão grelhado com Risoto de Champanhe e morangos. Para sobremesa, PannaCotta com redução de balsâmico e frutas vermelhas. Para completar a noite, tem como pedir um jantar harmonizado com vinho ou espumante.

O valor por pessoa é de R$168 ou R$448 por casal com a opção de harmonização. O menu estará disponível de sexta a domingo, e as reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (61) 98316-1168.

Filé Assador. Foto: Divulgação

Rapport

Que tal sair do lugar comum e curtir um brunch especial? Essa é a proposta do Rapport, na 412 Norte. Para quem quer curtir a data com um café da manhã farto e feito para dividir com seu par, o café bistrô é o lugar ideal. Do dia 10 a 12 de junho, no almoço e no jantar, a casa também oferecerá um menu especial com welcome drink, entrada, principal e sobremesa.

O local que acaba de ser ampliado, ganhando mais espaço na varanda e novos drinks na carta de bebidas, está uma graça e super convidativo. Mas, se você prefere surpreender o seu par em casa, o bistrô tem caixa e cesta especiais com muitas guloseimas. Encomende a sua e surpreenda!

Sagrado Mar

Para comemorar a data mais romântica do ano, o Sagrado Mar, localizado na QI 17 do Lago Sul, apresenta o Festival Foie Mar, que mistura frutos do mar com foie gras. De 09 a 12 de junho, no almoço e no jantar, os clientes terão uma experiência em sete etapas, com menu exclusivo assinado pelo premiado chef Marco Espinoza, ao valor de R$ 299,00 por pessoa sem harmonização ou R$ 399,00 com harmonização Vinhos SA. A taxa de serviço não está incluída.

Festival Foie Mar

Vieiras na Brasa com foie gras Sopa de cebola, robalo e foie gras Atum à milanesa com batata recheada de foie gras e molho de amendoim Caneloni de cogumelos com foie gras e truta na brasa Crudo de atum com foie gras e molho agridoce Ravióli aberto de camarão e molho de foie gras Petit gateau de framboesa com sorbet de queijo

Foto: Inove Aceleradora Foto: Inove Aceleradora

Solo Ristorante

O Solo Ristorante, na 403 Sul, é mais uma casa para brindar o amor, tanto no almoço, quanto no jantar. Para o almoço, o jardim com fonte é o espaço mais disputado, já para o jantar, a luz baixa é um convite ao amor, tanto na área interna, quanto externa da casa. No Solo, além dos clássicos da culinária italiana, o local oferece também pratos para compartilhar.

Foto: JP Rodrigues Foto: JP Rodrigues

Taypá

No Taypá, na QI 17 do Lago Sul, além de diversos menus e pratos especiais, terá uma sobremesa exclusiva para dividir com quem se ama: Coração de chocolate branco recheado de bavaroise de frutas vermelhas e pão de ló de chocolate. A sugestão estará disponível de sexta-feira a domingo, 10 a 12 de junho, durante o funcionamento da casa, ao valor de R$ 55,00 para duas pessoas.

Coração de chocolate branco recheado de bavaroise de frutas vermelhas e pão de ló de chocolate. Foto: Inove Aceleradora Coração de chocolate branco recheado de bavaroise de frutas vermelhas e pão de ló de chocolate. Foto: Inove Aceleradora

Ticiana Werner

No Ticiana Werner, na 201 Sul, será comemorado com o Menu Semana dos Namorados, de 06 a 12 de junho, com entrada, prato principal e sobremesa. Ao encomendar o menu, você ganha um lindo quadrinho personalizado. São sete modelos de porta-retratos para escolher e ter uma lembrança dessa data especial.

As mesas estarão especialmente decoradas para a ocasião e terá música ao vivo durante toda a semana. Se desejar incrementar ainda mais essa experiência é possível adicionar um par de taças de vinho ou de espumante personalizadas com os nomes do casal para vocês brindarem em grande estilo. Caso queiram encomendar o jantar, o restaurante também tem opção de retirada no local.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Vino!

Para os casais amantes de vinho, uma boa opção para o Dia dos Namorados é o Vino! Wine bar. Nos dias 11 e 12 de junho, a casa oferecerá menu especial para duas pessoas, servido em quatro etapas e harmonizado com vinhos selecionados.

Para começar, o couvert é composto por foccacia artesanal, queijos e embutidos, acompanhados pelo 505 chardonay, da região de Mendoza (Argentina), seguido pela entrada, tartare de salmão com dill, maçã verde e chips de batata doce, com Chateau Virgile rosé, francês da região de Costières de Nimes.

Para o prato principal, duas opções: risoto de camarões com toque de gengibre e manga, harmonizado com Alento branco, vinho português da região do Alentejo, ou gnocchi com polpetone e fonduta de formaggio, com o chileno Vistalago cabernet sauvignon. Para adoçar a noite mais romântica do ano, a sobremesa escolhida é a torta de maçã com sorvete de coco artesanal, harmonizada com Rar collezione gewurztraminer, da Serra Gaúcha.

O valor é R$389 para o menu completo, e sem a harmonização fica R$217. O menu estará disponível mediante reserva, que pode ser feita pelo telefone (61) 99539-5830 ou 3328-6320.

Tartare de salmão com dill, maçã verde e chips de batata doce. Foto: Divulgação Gnocchi com polpetone e fonduta de formaggio. Foto: Divulgação Torta de maçã com sorvete de coco artesanal. Foto: Divulgação

Serviço

‘A Mano

Onde: CLS 411 Bl. D

Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 00h; sexta e sábado, das 12h às 17h e das 19h às 00; e domingo, das 12h às 17h.

Para mais informações e horários: @amanorestaurante

Almería

Clube de Golfe – Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Lote 02

Terça-feira a quinta-feira, das 12h às 16h. Das 19h às 23h

Sexta-feira e sábado, das 12h às 23h

Domingo, das 12h às 17h

Reservas: (61) 99337-8338

@almeriaresto

Aloha Ni Hao

Pedidos exclusivamente pelo iFood: região de Águas Claras, Arniqueiras, Vicente Pires, Taguatinga e Guará

Horário de atendimento: todos os dias, de 10 às 22h

Instagram: @aloha_ni_hao

Aroma

Onde: CLS 407, Bl. A, loja 34

Horário de funcionamento: terça a quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h30; sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h às 00h; e domingo, das 12h às 16h e das 19h às 23h

Para mais informações: @aromabrasilia

Bistrô Maison

Funcionamento do restaurante: até às 23h

Reservas: (61) 9.9250-9574 / www.docemaison.com.br

@bistromaisonbsb @docemaison

Bla´s Cozinha Criativa

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 12h às 16h; Quarta a sábado das 19h às 23h; e Domingo das 12h às 16h

Siga: facebook.com/blas406 e instagram.com/blas406

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Take Out e delivery: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Siga: @blendboucherie

Café das Orquídeas

Endereço: CLS 116 Bloco A, Asa Sul

Horário de funcionamento: domingo a sábado, das 8h às 22h

Telefone: (61) 99265-0200

Instagram: @cafedasorquideas

Cantón Peruvian & Chinese Food

Brasília Shopping – loja 88

Reservas: (61) 3256-8798

Segunda a sexta-feira, das 11h45 às 15h30 e das 18h30 às 23h

Sábados, das 11h45 às 23h30

Domingo, das 11h45 às 22h

@canton.br

Dom Francisco Restaurante

Endereço Asbac: SCES, Trecho 2, conjunto 31

Telefone: (61) 3226-2005

Horário de funcionamento: segunda a sábado, de 11h30 a 00h; domingos de 11h30 a 17h

Endereço Asa Sul: CLS 402 Bloco B, Lojas 9 a 15

Telefone: (61) 3224-1634

Horário de funcionamento: segunda a sexta 11h30 a 15h30 e 19h a 00h; sábados e feriados de 11h30 a 00h; domingos de 11h30 a 17h

Doma Rooftop

Horário: Almoço e jantar

Valor: 249,00 – o casal

Reserva: 61-99891-0824

Don Romano

Endereços: QI 11 do Lago Sul; CLN 209 Bloco D Loja 59 – Asa Norte; e Águas Claras (apenas delivery)

Horário de funcionamento: De segunda a domingo, das 11h30 às 23h

Telefones: (61) 3248-0078 (Lago Sul); 3546-1871 (Asa Norte); e 3435-4030 (Águas Claras)

Instagram: @donromanopizzaria

Escola Diego Koppe

Onde: CLN 316 bloco F- Edifício Apollo Center, subsolo – sala 81/85 – Asa Norte

Quando: 11 e 12 de junho

Horário: a partir das 19h

Valor: R$ 250 por casal para reservas feitas pelo Instagram @escoladiegokoppe ou WhatsApp (61) 99891-3769.

Obs.: o valor não inclui bebidas, que podem ser levadas pelos próprios participantes da experiência. As vagas são limitadas.

Fazenda Churrascada Brasília

Onde: Setor de Clubes Sul, Tr. 2 (dentro do Clube de Golfe)

Horário de funcionamento: segunda é fechado; terça a quinta, das 12h às 23h; sexta e sábado, das 12h às 00h; e domingo, das 12h às 22h.

Reservas: as reservas devem ser feitas exclusivamente pelo link disponibilizado no Instagram da Fazenda Churrascada Brasília.

Para mais informações: (61) 9 9290-2675 – WhatsApp

Italianíssimo

Endereço:CLN 412 Norte, Bloco B

Telefone/Whatsapp: (61) 3964-4442

Horário de Funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Instagram: @italianissimobsb

Jamie Oliver Kitchen (Brasília)

Telefone: (61) 3710 3939

Endereço: Venâncio Shopping, SCS, quadra 8, bloco B 60, loja 29 a 33, térreo – Asa Sul

Capacidade: 200 pessoas

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 12h às 15h; e das 18h à 0h. Domingo das 12h às 15h

Estacionamento: serviço de valet – R$ 25 por duas horas; depois R$ 15 por hora. Finais de semana e a partir das 19h, valor único de R$ 25

Instagram: @jamieoliverkitchenbr

Kinjo Nikkei

Shopping CasaPark – Térreo – loja 150

(61) 3222-6277

@kinjonikkei.br

La Fleur Bistrô

Telefone: 61 3026 0004

Endereço: CLSW 302 Bloco A Loja 8 – Sudoeste

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 12h às 24h

Instagram: @bistrolafleur

Le Jardin

Telefone: 61 98141 5106

Endereço: 708/907 Sul, dentro da Aliança Francesa – Asa Sul

Horário de funcionamento: De terça a sexta, das 12h às 23h. Sábado das 8h às 23h

Instagram: @lejardinbrasilia

Marie Cuisine

Telefone: (61) 2411 3437

Endereço: CLS 103 bloco A loja 02 e 06 – Asa Sul

Horário de funcionamento: De segunda a quinta, das 12h às 16h e das 19h à 0h. Sexta e sábado, das 12h às 17h e das 18h à 1h. Domingo, das 12h às 17h

Instagram: @mariecuisinebrasilia

Mayer Sabores do Brasil (Asa Sul)

Endereço: CLS 116 Bloco B – Asa Sul

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 11h30 às 15h30 e das 18hàs 23h; sábados e feriados, das 11h às 16h e 18h às 23h; e domingo, das 11h30 às 16h.

Telefone: (61) 99339-4175

Instagram: @mayersaboresdobrasil

Mezanino – Torre de TV de Brasília

Menu Mirante da Torre de TV

Preços por casal:

Quinta-feira (9/6): Mesa Esplanada R$ 900; Mesa Mirante R$ 700

De sexta-feira a domingo (10/6-12/6): Mesa Esplanada R$ 1100; Mesa Mirante R$ 900

Para mais informações: @meza.nino

Para vendas on-line neste link: https://meep.com.br/o-live4you

Paris 6

Telefone: (61) 3037 3437

Endereço: SCN Quadra 6 – Shopping ID

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 12h às 23h

Instagram: @paris6.brasilia

Piselli Brasília

Onde: Shopping Iguatemi (Lago Norte)

Horário de funcionamento: Segunda e quinta-feira, 12h às 23h; sexta e sábado, 12h às 0h; domingo, 12h às 0h;

Para mais informações: (61) 99913-7191 e @pisellibrasilia

Pobre Juan Brasília

Onde: Shopping Iguatemi (Lago Norte)

Quando: Segunda à Sexta, das 12h às 15h; sábado, das 12h às 21h e domingo, das 12h às 19h.

Para mais informações: WhatsApp (61) 98316-1168

Rapport Cafés Especiais e Bistrô

Telefone: (61) 3322 0259

Endereço: SCLN 412, Bloco C, loja 40 – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sábado, das 9h às 23h. Domingo, das 9h às 16h

Instagram: @rapportcafe

Sagrado Mar

SHIS QI 17, bloco G, sala 201 – Ed. Fashion Park – Lago Sul

(61) 3202-3256 ou (61) 99197-1287 (whatsapp)

Terça-feira a sábado, almoço e jantar – 12h às 15h30 e 19h às 00h. Domingo apenas almoço – 12h às 15h30

@sagradomarrestaurante

Solo Ristorante

Telefone: (61) 3879 1889

Endereço: CLS 403 Bloco C loja 22 – Asa Sul

Instagram: @solo.ristorante

Horário de funcionamento: De segunda a quinta, das 11h30 às 15h e 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 11h30 às 24h. Domingo, das 12h às 17h

Taypá Sabores Del Peru

QI 17, Comercial, Bloco G, lojas 208/210 – Fashion Park – Lago Sul

Fone: 61 3248.0403 / 3364.0403

Horário de funcionamento: De segunda à sexta para almoço (das 12hs às 15hs) e jantar

(de 19hs a 00h). Aos sábados: almoço (das 12hs às 16hs) e jantar (das 19hs à 01h). Domingos: para almoço a partir das 12hs. Fechado par jantar.

www.taypa.com.br

Ticiana Werner Restaurante e Wine Bar

Telefone: (61) 3226 9947

Endereço: CLS 201 bloco C loja 11 – Asa Sul

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 11h30 às 23h30

Site: www.ticianawerner.com.br

Instagram: @ticianawerner

Vino!

Data: 11 e 12 de junho

Telefone: (61) 99539-5830 / 3328-6320

Endereço: 413 sul bloco D loja 30

Horário de funcionamento: segunda a quinta 17h às 23h30, sexta e sábado 17h às 00h30

@vino.brasilia