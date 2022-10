Dia do Macarrão: restaurantes em Brasília fazem promoções

Desde 1995, em 25 de outubro é comemorado o Dia Mundial do Macarrão

O macarrão é um dos alimentos mais apreciados ao redor do mundo. O Brasil é o terceiro maior produtor do planeta. De acordo com uma pesquisa feita em 2018 pela Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi), o produto está presente em 99,3% dos lares brasileiros. Desde 1995, em 25 de outubro é comemorado o Dia Mundial do Macarrão. Em Brasília, restaurantes apostam em receitas saborosas e ofertas especiais para celebrar a data.

O Bla’s Cozinha de Culturas (406 Norte) traz um impecável Tagliatelle al mare com camarões, criado especialmente para a ocasião pelo chef Gabriel Bla’s, o prato sai valor promocional de R$ 59,90, disponível na terça (25).

Tagliatelle al mare com camarões. Foto: Divulgação

O Don Romano (Asa Norte, Águas Claras e Lago Sul) investe em um delicioso Festival de Camarão e Massas. O menu conta com quatro opções para saborear. Os comensais poderão optar por Spaghetti al Pomodoro e Gamberi (molho de tomates com camarões, tomate seco e rúcula), Linguine Terra e Mar (camarão, frango, cebola roxa, pimentões, molho de tomate e ervas), Fettuccine Alfredo e Gamberi (creme reduzido, vinho branco e camarões), ou Fetuccine Aglio Olio e Gamberi (camarão, alho e óleo com brócolis). Cada sugestão custa R$ 145 e serve para duas pessoas.

Fettuccine Alfredo e Gamberi. Foto: Divulgação

O Le Parisien (103 Norte) é um dos participantes do festival Pasta Week, entre os dias 24 e 29 de outubro. Trazendo toda a sua criatividade, o chef Leandro Nunes aposta em três irresistíveis criações. Para começar, um vegetariano, o Talharim à la Norma (R$ 49): molho de tomate com berinjela grelhada, parmesão e manjericão.

Outra delícia para se deliciar é o Penne ao ragoût de salsichão (bratwurst), parmesão e manjericão (R$ 59). Para encerrar, o menu conta com um irresistível Farfalle com camarão (R$ 79), feito com massa gravatinha com camarões salteados com pistou de manjericão, tomate confit, castanhas, parmesão e manjericão.

Talharim à la Norma. Foto: Divulgação

O restaurante Italianíssimo (412 Norte) oferece 10% de descontos em todas as massas do cardápio da casa. Algumas das sugestões são o Spaghetti alla carbonara (R$ 72,90), releitura da receita tradicional com creme de grana padano, gema de ovo caipira, guanciale e farofa de bacon crocante; Fettuccine al filetto (R$ 86,90): filé em cubos ao molho de três cogumelos; e Spaghetti Siena (R$ 67,90) preparado ao molho napolitano, ricota fresca, queijo pecorino, espinafre e pimentão vermelho.