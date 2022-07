Dia do Crème Brûlle: restaurantes de Brasília apostam na sobremesa

A famosa receita é celebrada no dia 21 de julho; Confira alguns locais da Capital Federal para provar a iguaria

Uma das sobremesas mais amadas do mundo tem uma data totalmente dedicada só para ela. Em 21 de julho é comemorado o Dia do Crème Brûlée, receita feita com creme de leite, ovos, açúcar e baunilha, com uma crosta de açúcar queimado. Sua origem é disputada entre franceses, ingleses e catalães. Com sabor único e marcante, o prato é a aposta de restaurantes de Brasília, que celebram a iguaria com muito entusiasmo.

No Blend Boucherie, na 412 Norte, para quem ama a versão tradicional, vai provar o quitute por R$26,90. “Aqui o público brasiliense pode provar o autêntico crème brûlée. Para quem conhece, vai amar ainda mais a receita. E quem experimentar pela primeira vez vai se render a essa sobremesa”, destaca o chef Marcello Lopes.

Foto: Reprodução

No Bla’s, na 406 Norte, a criação recebe um toque a mais. O Crème Brûlée (R$29,90) da casa é preparado com creme inglês, açúcar maçaricado e frutas vermelhas. “Sempre buscamos trazer um lado mais criativo para todas as nossas receitas. É claro que com o crème brûlée não seria diferente. As frutas vermelhas dão um pouco de frescor e acidez, além de fazer uma combinação perfeita com o prato”, enfatiza o chef Gabriel Bla’s.

Provando que a receita pode ficar ainda melhor, o Le Parisien, na 103 Norte, traz uma releitura da sobremesa. O restaurante serve o Crème Brûlée (R$32) com o clássico preparo de creme cozido e maçaricado com açúcar, mas com um diferencial: utiliza o cumaru, semente típica brasileira que confere um sabor especial. “Quis dar um pouco de brasilidade para essa receita, que já é tão conhecida pelo mundo. O cumaru é conhecido como a baunilha brasileira, o que deixa essa sobremesa ainda mais saborosa”, explica o chef Leandro Nunes.

Foto: Reprodução

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Siga: @blendboucherie

Bla´s Cozinha de Culturas

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 12h às 16h; Quarta a sábado das 19h às 23h; e Domingo das 12h às 16h

Siga: facebook.com/blas406 e instagram.com/blas406

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 9h às 23h. Sábado das 9h às 23h. Domingo das 9h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Pedidos: iFood, Rappi e 99 Food

