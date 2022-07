Dia do Chocolate: Geléia lança hambúrguer de Nutella para a data

Sobremesa fica disponível nas unidades de Águas Claras e Sudoeste no dia 07 de julho

Na próxima quinta-feira, 7 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Chocolate. A iguaria, que surgiu na Europa, hoje é amada em todo o mundo. O doce tem um sabor único e especial, o que lhe garante versatilidade em diversas receitas. Além de alegrar o nosso paladar, o quitute traz benefícios para a saúde, como no combate a depressão, alívio do estresse e ansiedade, e melhoria do raciocínio. Para comemorar, o Geléia Burger lança uma novidade exclusivamente para a data.

A casa traz uma receita saborosa para os apaixonados por chocolate. O ChocoBurger (R$34) é uma deliciosa sobremesa em formato de hambúrguer, que leva pão australiano, Nutella, chantilly e morango. “Pensamos em trazer algo diferente para o público, então criamos um ‘hambúrguer’ com recheio de chocolate. Tenho certeza que a galera irá se deliciar com a receita, que ficou muito gostosa”, comenta Alexandre Geléia, à frente da marca. A opção fica disponível apenas no dia 7 de julho, nas unidades do Sudoeste e de Águas Claras.

Geléia Burger

