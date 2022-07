Restaurantes do DF celebram o Dia do Chocolate

Confira locais para comemorar a data saboreando opções de dar água na boca

O chocolate é uma das guloseimas mais apreciadas pelo mundo e, é claro, merece uma data especialmente dedicada só para ele. O Dia do Chocolate é celebrado em 7 de julho, mas todo dia vale saborear essa iguaria, que teve um crescimento no mercado brasileiro de cerca de 44%, em 2021, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab). E para adoçar o paladar, que tal se deliciar com receitas que tem como destaque o produto que a gente tanto ama e que é irresistível para os chocolovers?

No Café das Orquídeas (116 Sul), o chocolate quente (R$ 18) é uma das especialidades da casa. A bebida é ideal, principalmente, para aquecer nos dias mais frios, disponível no café da manhã, chá da tarde ou para a noite.

Já o Don Romano (Lago Sul, Asa Norte e Águas Claras) traz um delicioso semifreddo di cioccolato (R$ 25): chocolate meio amargo, creme de leite fresco, claras de ovos, chocolate ao leite com amêndoa. Para quem gosta de uma boa pizza, a casa serve a Lady Laura: mozzarella, morangos ou bananas, chocolate e leite condensado, nos valores de R$ 56 (pequena), R$ 64 (média) e R$ 82 (grande).

O Blas Cozinha de Culturas (406 Norte) oferece uma saborosa sobremesa. Um dos destaques é a texturas de chocolate (R$36,90): ganache quente, mousse da vovó gelado, nougat de amendoim, marquise de chocolate, frutas vermelhas, crumble de cacau e tuille.

Outra boa pedida é a panna cotta de chocolate branco com calda de frutas (R$ 26,90), do Blend Boucherie (412 Norte), ou a panna cotta de chocolate meio amargo com calda de framboesa (R$ 29,90), do Italianíssimo (412 Norte). Na churrascaria Buffalo Bio (EPTG) o ingrediente faz parte da receita do bolo de chocolate com calda, disponível no rodízio de sobremesas, no valor de R$ 22,90.

Café das Orquídeas

Endereço: CLS 116 BL A Loja 33 – Asa Sul

WhatsApp: (61) 9265-0200

Horário de funcionamento: de segunda a domingo das 08h às 22h

Instagram: @cafedasorquideas

Don Romano

Endereços: QI 11 do Lago Sul; CLN 209 Bloco D Loja 59 – Asa Norte; e Águas Claras (apenas delivery)

Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 11h30 às 23h

Telefones: (61) 3248-0078 (Lago Sul); 3546-1871 (Asa Norte); e 3435-4030 (Águas Claras)

Bla´s Cozinha Criativa

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 12h às 16h; quarta a sábado das 19h às 23h; e domingo das 12h às 16h

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Take Out e delivery: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / sexta e sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Italianíssimo

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Telefone/Whatsapp: (61) 3964-4442

Horário de Funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Buffalo Bio

Endereço: Colônia Agrícola Samambaia Chácara 35 – Marginal da EPTG sentido Taguatinga (em frente à residência oficial do Governador)

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, almoço das 11h30 às 15h30; jantar das 18h30 às 23h; sábados e domingos, almoço das 11h30 às 16h; e jantar das 18h30 às 23h

Telefone: 3397-2443 / 3397-2446