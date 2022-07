Cinco locais para celebrar o Dia do Chocolate

Data é comemorada no dia 7 de julho

Uma das datas mais gostosas do ano está chegando. O Dia Mundial do Chocolate é comemorado nesta quinta-feira, dia 07 de julho. Quer celebrar a data provando algo especial? Aqui vão cinco dicas de restaurantes que fazem sobremesas com chocolate de dar água na boca:

No Almería, localizado no Clube de Golfe, a sugestão é o Cacau ao Cubo (texturas e intensidades diversas de cacau com chantilly de laranja e sorvete de chocolate da casa); A iguaria custa R$ 36.

Almería

Clube de Golfe – Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Lote 02

Terça a quinta-feira, das 12h às 16h. Das 19h às 23h

Sexta-feira e sábado, das 12h às 23h

Domingo, das 12h às 17h

Reservas: (61) 99337-8338

@almeriaresto

No Cantón Peruvian & Chinese Food, no Brasília Shopping, a pedida é o bolo de chocolate com sorvete de paçoca e praliné de amendoim, que serve até duas pessoas ao valor de R$ 29.

Cantón Peruvian & Chinese Food

Brasília Shopping – loja 88

Reservas: (61) 3256-8798

Segunda a sexta-feira, das 11h45 às 15h30 e das 18h30 às 23h

Sábados, das 11h45 às 23h30

Domingo, das 11h45 às 22h

@canton.br

O Kinjo Nikkei, no Shopping CasaPark, oferece o Cookie Ice Cream (sorvete de chocolate de matcha e calda especial), no valor de R$ 34.

Shopping CasaPark – Térreo – loja 150

(61) 3222-6277

@kinjonikkei.br

No Sagrado Mar, localizado na QI 17 do Lago Sul, a opção é a torta de chocolate recheada com doce de leite e sorvete de paçoca, por R$ 32.

Sagrado Mar

SHIS QI 17, bloco G, sala 201 – Ed. Fashion Park – Lago Sul

(61) 3202-3256 ou (61) 99197-1287 (WhatsApp)

Terça-feira a sábado, almoço e jantar – 12h às 15h30 e 19h às 00h. Domingo apenas almoço – 12h às 15h30

@sagradomarrestaurante

Já no Taypá, localizado na QI 17 do Lago Sul, a sugestão é o Rocambole de Baileys (com sorvete de chocolate belga e calda de Baileys); R$ 38.

Taypá Sabores Del Peru

QI 17, Comercial, Bloco G, lojas 208/210 – Fashion Park – Lago Sul

Fone: 61 3248.0403 / 3364.0403

Horário de funcionamento: De segunda à sexta para almoço (das 12h às 15h) e jantar

(de 19h a 0h). Aos sábados: almoço (das 12h às 16h) e jantar (das 19h à 01h). Domingos: para almoço a partir das 12hs. Fechado par jantar.

Tem wi-fi e acessibilidade para deficientes

@taypadelperu