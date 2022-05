Dia das Mães no La Cabane vai contar menu harmonizado e drink especial

Localizado no Jardim Botânico, restaurante francês também vai presentear cada mãe com uma rosa vermelha. As reservas podem ser feitas pelo número (61) 9 9639-0785

Inaugurado em janeiro, o primeiro Dia das Mães do Lá Cabane será especial. A casa especializada em gastronomia francesa preparou dois menus harmonizados com em quatro etapas, além de um drink especial.

Localizado no Polo de Modas do Jardim Botânico, a casa sob o comando do chef Beto Fonseca, traz como primeira opção um menu com duas entradinha: salada francesa com brie empanado (mix de folhas com molho de mostarda dijon, brie empanado na panko, figos frescos, nozes e caramelo balsâmico); e o salmão curado (finas lâminas de salmão cobertos com picles de cebola roxa, acompanhado de torradas artesanais amanteigadas).

Já para o prato principal, um clássico francês, o Camarão á lá paillote: camarões grelhados na manteiga e temperados a provençal com alho e salsa, servido com arroz basma, alho poró, perfume de curry e cebolete.

Enquanto de sobremesa, uma clássica francesa: Creme brulee.

A segunda sugestão da casa também servida em quatro etapas vem com duas entradas: Tartine de cogumelos com fondue de queijo grùyere (tostadas de pão cobertas com mix de cogumelos shimeji, shitake e paris salteados com alho poró, manteiga e vinho branco, acompanhadas de molho de creme de leite fresco com queijos gruyere e parmesão granado); e o Croquete de cordeiro acompanhado de maionese defumada.

Enquanto para o prato principal um clássico francês, o Entrecôte café Paris (tiras de contra-filé regadas com molho de mostarda ancienne, servido com batatas fritas).

Para adoçar o paladar das famílias, a sobremesa escolhida foi o Pain perdu: rabanada francesa, morangos e creme patissiere.

Ambos os menus custam R$ 240 por pessoa, onde cada prato vem acompanhado de uma taça de vinho ou prosecco. As reservas podem ser feitas pelo número (61) 9 9639-0785.

Drink inédito

O Barman Neto Noronha desenvolveu um drink especial para o Dia das Mães, o Mommy Mule: vodka ou gin, xarope de gengibre e espuma de romã com frutas vermelhas (R$ 28).

Serviço

La Cabane Café Bistrô

Onde: Polo de artesanato do Jardim Botânico

Horário de funcionamento: terça-feira, 18h às 23h; quarta a sábado, 17h às 23h; domingo, 9h às 16h.

Reservas: (61) 9 9639-0785

Para mais informações: @lacaabanebsb