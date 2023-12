Detroit American Steakhouse lança novo cardápio

Reformulação contou com a participação ativa dos franqueados da rede

A Detroit American Steakhouse – rede de restaurantes casual dinning – reformulou seu cardápio, que está repleto de novidades, que prometem encantar os paladares dos clientes. A mudança foi elaborada com o envolvimento ativo dos franqueados, com a participação de cinco deles, que fazem parte do Comitê de Franqueados da rede, uma gestão participativa e, por sua vez, o crescimento e um posicionamento mais estratégico da marca no mercado, demonstrando ainda o comprometimento da empresa em ouvir e atender às preferências de cada região.

São oito novos pratos, mais três sobremesas e nove drinks, dentre eles, o destaque fica por conta do Filé ao Molho Gorgonzola, servido com quatro acompanhamentos e dois molhos, à escolha do cliente, Surf e Turf (tradicional prato dos Estados Unidos, que tem combinação de bife ancho com camarão ao molho cajun, com quatro acompanhamentos e dois molhos, à escolha) e Brazilian Costelinha à Passarinho (costela suína à passarinho, acompanhada de mandioca frita e dois molhos à escolha).

As novas sobremesas ficam por conta da Banoffee (torta feita de banana, chantilly, doce de leite, combinada em uma base de brownie) e do Milkshake Unicórnio (sorvete azul, sorvete de morango, marshmallow e confetes coloridos). Os novos aperitivos são Chicken Wings (coxinhas de frango empanadas acompanhadas de onion rings, molho buffalo opcional, e dois molhos à escolha), Camarão ou Fish & Chips (Camarões ou filé de peixe empanados acompanhados de chips e o molho à escolha do cliente).

A cartela de drinks recebeu as novidades Lagoa Azul (Vodka Smirnoff, Curaçau blue, soda limonada e caldo de limão), Negroni (coquetel feito de uma parte de gin, uma parte de vermute rosso e uma parte de Campari, enfeitado com casca de laranja), Cotton Candy Margarita (Tequila, algodão doce, limão), Picante de La Casa (folhas de coentro, pimenta dedo de moça, Tequila, xarope de açúcar e caldo de limão), Gin Red Bull Tropical (Gin, soda, Red Bull Tropical, Laranja), Gin Sunrise (Gin, xarope de cramberry, suco de abacaxi, caldo de limão), Caipilé de morango com maracujá (Vodka Smirnoff, morango, picolé de maracujá, xarope de açúcar, pimenta calabresa, hortelã) e o Pink Lemonade (Suco de limão, xarope de morango, xarope de açúcar).

Para proporcionar uma experiência gastronômica ainda mais exclusiva, a Detroit American Steakhouse apresenta o “Open Food Prime,” disponível aos sábados, domingos e feriados. Este serviço oferece pratos mais elaborados, incluindo aos sábados, denominado Brazilian Day, os pratos Feijoada e Moqueca, uma celebração de sabores brasileiros que promete transportar os clientes para um verdadeiro festim de delícias. Já aos domingos, a novidade fica por conta do Camarão Internacional e da Costela Bovina Gigante, uma combinação refinada que harmoniza a excelência dos frutos do mar com a suculência da costela bovina.