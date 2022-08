Desperdício zero: palavra de ordem na cozinha agora é sustentabilidade

Em tempos de fome e inflação, chef Marina Linberger faz sucesso na internet com aulas sobre conservação e aproveitamento total dos alimentos

Seja pela alta da inflação, desemprego, guerra ou pandemia, o fato é que a fome nunca se fez tão presente na vida dos brasileiros como agora. O Brasil soma, atualmente, mais de 33 milhões de pessoas sem ter comida na mesa todos os dias; são 20 milhões de pessoas a mais se comparado com 2019, ano anterior a pandemia, de acordo com dados do 2° Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil. A inflação no preço dos alimentos já atingiu153%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e o desemprego bate na porta de 10,6 milhões de brasileiros, de acordo com dados divulgados em junho de 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, desperdício zero e sustentabilidade virou palavra de ordem na cozinha dos brasileiros.

Em paralelo a esse cenário pouco amistoso, o brasileiro que ainda consegue fazer compras de mês, sentiu no bolso a alta dos alimentos, nos últimos meses. Não desperdiçar comida não se tornou só um estilo de vida sustentável, como uma necessidade. Diante disso, a chef Marina Linberger, apresentadora do programa “Cozinha de Gente Moderna”, exibido no Sabor e Arte, e de um canal autoral no YouTube, tem feito sucesso na internet com dicas de receitas e preparos sem desperdício, com sustentabilidade e que ainda contribuam para economizar com as compras em casa.

Segundo a chef, a primeira coisa a ser feita é mudar o padrão de consumo, trazendo uma nova percepção para alimentos que não estão dentro do ideal para serem ingeridos – seja por conta do tamanho ou até pelas pequenas imperfeições. “Ter o hábito de elaborar a lista de compras daquilo que realmente precisamos, com as quantidades corretas é um caminho efetivo para economizar quando for ao mercado. Além disso, quando pensamos em alimentos perecíveis, podemos optar pela compra semanal, evitando que os alimentos se deteriorem”, explica Marina.

“É preciso também que os consumidores tenham consciência sobre como armazenar os alimentos da maneira correta. Hortaliças, por exemplo, estragam muito rápido, pois possuem muita água em sua composição. É necessário, após sua higienização, secá-las bem e armazená-las em potes na parte mais baixa da geladeira. Já quando falamos dos vegetais, nem todos precisam ser guardados na geladeira, como a batata, por exemplo. Já a cenoura, mandioquinha, chuchu, brócolis e pepino, podem ir à geladeira para aumentar seu tempo útil. Uma dica que eu sempre dou é sobre armazená-los em potes com água, que ajudam a aumentar a durabilidade”, explica a cozinheira paulistana. Ela ainda acrescenta sobre a importância de consumir ingredientes sazonais, que estão na época, pois são mais baratos, além de estarem mais suculentos, saborosos e cheios de nutrientes.

Outro ponto, bem focado no planejamento é a oportunidade de dar destino para tudo o que compra. “Por exemplo, se você comprou um maço de couve que vai usar metade em um caldo verde, já planeja outra receita dentro do cardápio semanal para usar a outra metade da couve, para que ela não estrague na geladeira.

Linberger afirma ainda que outra técnica bastante eficaz para o desperdício zero é a “o primeiro que entra, é o primeiro que sai”. Também conhecida na cozinha profissional como ”first in first out”, que consiste em nada mais do que consumir o quanto antes os alimentos que chegaram primeiro à sua casa. “Deixe-o à vista, na primeira prateleira do seu armário ou geladeira, para te ajudar a lembrar aquelas comidas que precisam ser consumidas primeiro”, comenta a especialista.

Além das dicas de conservação e consumo, Marina aborda temáticas como desperdício e aproveitamento total de alimentos. Uma das suas receitas mais famosas é um petisco de casca de abóbora. “Corte em tiras ou cubos a casca, não jogue fora! Tempere ela com azeite, sal e páprica doce e leve ao forno a 220°C por mais ou menos 20 minutos ou até dourar. Coma de petisco ou até de acompanhamento para algum prato. Fica ótimo e a gente não desperdiça”, ensina a chef.

Sobre Marina Linberger

Marina Linberger se formou em gastronomia pelo Senac em 2009. Há 17 anos trabalhando com gastronomia, hoje é responsável pelo “Cozinha de Gente Moderna”, programa exibido semanalmente no canal Sabor e Arte e no YouTube. Marina tem a missão de ajudar mulheres a otimizar o tempo gasto na cozinha para assim aproveitarem mais a família e outros hobbies. Planejamento e organização são as palavras-chave para a chef, que além disso, aborda assuntos relacionados ao desperdício e economia de alimentos, ensinando diversas receitas com sobras e até mesmo como armazená-lo de forma correta, e como fazer as compras do mês corretamente, levando os consumidores a economizarem de R$ 500 a R$ 2 mil reais por mês.