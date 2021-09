A Garrafeira e Del Maipo promovem degustação de vinhos italianos

Guiado pelo Sommelier Guilherme Nascimento, o evento acontecerá dia 23 de setembro, na área externa da loja

Dia 23 de setembro, quinta-feira, às 19h, no espaço externo da loja de vinhos A GARRAFEIRA (CLS 215, Bloco A), acontecerá uma degustação de vinhos italianos, em promoção conjunta da loja A GARRAFEIRA e da importadora DEL MAIPO. O evento ocorrerá em espaço com ampla ventilação natural e respeitará todas as normas de distanciamento social.

Serão degustados seis rótulos, incluindo Chianti, Barolo, Brunello e Amarone. A degustação contará com petiscos de queijos, embutidos, torradas e pequenas porções de Ravioli do Restaurante Nonna Augusta.

As vagas são limitadas e os convites individuais saem a R$ 150, sendo 50% revertido em compras dos vinhos da degustação. Para reservar, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp (61) 9 9333-3550 ou ligar no telefone (61) 3346-6405.

Segundo o Sommelier Guilherme Nascimento, da importadora DEL MAIPO, “A degustação de vinhos é uma arte e vai muito além de notar variações aromáticas e características. O objetivo é que seja uma noite especial, onde todos poderão degustar e conhecer o melhor da Itália. Ofereceremos uma experiência diferenciada onde todos os participantes poderão desfrutar 6 rótulos clássicos de consagradas vinícolas italianas.”

Confira, abaixo, os rótulos a serem degustados:

SENSI 1890 COLLEZIONE PINOT GRIGIO DELLE VENEZINE;

SENSI 1890 COLLEZIONE CHIANTI;

SUAVITAS SALICE SALENTINO RISERVA;

SYLLA SEBASTE BAROLO;

SENSI BRUNELLO DI MONTALCINO;

SENSI AMARONE DELLA VALPOLICELLA.















Serviço: Degustação de vinhos italianos

Local: A GARRAFEIRA – CLS 215, Bloco A, Loja 37 – Asa Sul.

Data: 23 de setembro.

Horário: 19h.

Reservas: WhatsApp (61) 9 9333-3550 e Telefone (61) 3346-6405

@agarrafeirabsb – Loja com maior variedade de vinhos em Brasília. Carta de vinhos e espumantes do Brasil e do Mundo.