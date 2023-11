De churrasco a espumante, veja o que aproveitar no feriado prolongado

Capital conta com opções para toda a família curtir os dias de folga

O feriado prolongado em Brasília promete ser repleto de opções gastronômicas irresistíveis para todos os gostos. Se você está planejando aproveitar esses dias de descanso na capital federal, confira as melhores opções para desfrutar de uma culinária variada e experiências incríveis.

O Le Parisien, localizado na 103 Norte, traz o “Quarta Delas”, uma noite especial em celebração às mulheres. Às quartas-feiras, na compra de qualquer prato do cardápio e por apenas R$39,90, a casa oferece um open de espumante, permitindo que o público brasiliense desfrute do clássico e refinado vinho borbulhante à vontade.

O Bla’s Cozinha de Culturas, na 406 Norte, participa do festival “Bar em Bar”, que acontece até o dia 12 de novembro. O chef Gabriel Bla’s criou um prato que promete fazer os paladares vibrarem: um saboroso croquete de carne de cordeiro por apenas R$39.

Além disso, até o próximo domingo (05), o restaurante oferece um cardápio especial criado para o festival “Pasta Week”. Os clientes podem saborear o spaghetti à moda da casa, preparado com tomates frescos, pesto caseiro, azeitonas pretas e queijo especial por R$49. Outra opção tentadora é o fettuccine ao ragout de carneiro desfiado por R$59, que combina maciez e sabor. Não deixe de experimentar o risoni ao bisque com camarões por R$89, uma explosão de sabores marinhos.

Aproveite o feriado para conhecer a nova marca do Grupo Geléia, o Geléia BBQ – Steak – Burgers, que fica na Quadra 39 do Gama. A casa investe em receitas feitas com churrasco, como a costela prime (R$69): inclui um pão baguete belga de 20 cm, recheado com uma ripa de costela assada por 12 horas, que desmancha na boca, queijo derretido, vinagrete fresco e maionese caseira.

A operação também oferece opções para compartilhar, como o “Monta Aí” (R$149): a combinação inclui três pães de sal, picles de pepino, maionese, sour cream, barbecue, uma saborosa ripa de costela bovina, meia porção de costelinha BBQ, 4 coxinhas de frango defumadas e fritas, batata frita e um toque especial do molho barbecue de goiaba.

Para quem busca refeições leves e saborosas, a Cumbuco Saladeria é uma excelente opção. Com unidades em Águas Claras, Asa Norte e Lago Sul, o cardápio inclui clássicos como a salada Caesar (R$38,90), com alface americana, frango grelhado, ovo de codorna, croutons, queijo parmesão e molho Caesar. Além disso, a salada verde (R$37,90) oferece um mix de folhas, brócolis, pepino, queijo gorgonzola, amêndoas carameladas e molho de mostarda e mel. Outras opções incluem a salada Cumbuco (R$40,90) e a salada salmão (R$41,90), todas preparadas com ingredientes frescos e saborosos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se você é fã de cerveja, O Concorrente, na 409 Norte, oferece um happy hour imperdível. A hamburgueria serve chope estupidamente gelado por apenas R$6,90, válido das 16h às 20h. A casa também apresenta um cardápio diversificado com saborosos quitutes e uma carta de drinques sofisticada. Não deixe de experimentar o suculento hambúrguer “Panino” por R$24,90, feito com pão brioche selado, um blend angus de 180g, muçarela, tomate grelhado e maionese caseira. Para beber, a dica é o autoral Super Concorrente (R$35), feito com cachaça São Francisco, limão siciliano, mel, rapadura e gelo trufado.

Se você não dispensa um bom churrasco, a Buffalo Bio, na EPTG, é uma ótima pedida. A churrascaria oferece um rodízio a partir de R$89,90 por pessoa (consulte o valor vigente do dia e horário, sujeito a alterações sem aviso prévio). O lugar impressiona com uma variedade de cortes, desde a tradicional picanha até opções como shoulder steak, ancho, carré de cordeiro, cupim defumado, alcatra, costela premium e muitos outros. O destaque é o rodízio que inclui o buffet completo com uma ampla variedade de guarnições.

Os clientes têm a liberdade de montar seus pratos perfeitos com uma vasta seleção de acompanhamentos, incluindo arroz, farofa, tropeiro, sushi, queijos, saladas, frios e diversas outras opções. Essa diversidade garante que cada pessoa possa satisfazer seu paladar de acordo com suas preferências.