Curso da Emater-DF ensina a defumar carnes e fabricar linguiças

Um dos mais antigos métodos de produção de alimentos da humanidade, a charcutaria foi tema do curso ministrado pelo Centro de Formação Tecnológica e Desenvolvimento Profissional (Cefor) da Emater-DF a produtores rurais de diversos núcleos rurais do DF.

As técnicas e procedimentos ensinados contribuem para que os produtores possam agregar valor e diversificar as formas de consumir e conservar carnes. O curso foi ministrado pelo técnico em Agroindústria da Emater-DF, Flávio Bonesso.

Durante a aula, os alunos aprenderam noções básicas de Boas Práticas de Fabricação, a fazer a cura úmida utilizando sal de cura e ervas, cinco receitas diferentes de linguiças, sendo quatro suínas e uma de frango, além de bacon, costela e copa-lombo defumados.

A produtora Mary Gomes de Freitas, da região de Sobradinho, faz linguiças para consumo da família e gostou de aperfeiçoar seu conhecimento. “Aprendi receitas que não conhecia, como a linguiça blumenau e a toscana. Gostei também da forma como defumam as carnes”, relatou.

Já Lúcia Maria Rodrigues, da região da Fercal, disse que conhecer mais sobre a técnica de defumação foi o que mais chamou a atenção. “Vi que é mais complexo do que eu pensava. É preciso estar atenta com a temperatura do equipamento, por exemplo”.

