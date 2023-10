Crianças ganham menu de graça no Noru Sushi nesta semana

Crianças de até 7 anos terão a oportunidade de degustar o Omakasê (menu-confiança em que o chef elabora 10 etapas)

O restaurante japonês Noru Sushi preparou uma semana especial em comemoração ao Dia das Crianças. Até o próximo sábado (14), crianças de até 7 anos terão a oportunidade de degustar o Omakasê (menu-confiança em que o chef elabora 10 etapas) de forma gratuita. Os pequenos que tiverem acima de 8 anos pagam metade do valor.

A proposta do Noru é oferecer uma experiência diferenciada a clientes de todas as idades e a expressão “paladar infantil” perdeu um pouco o seu sentido. O menu traz iguarias, como vieiras, king crab e o camarão carabineiro, considerado um dos mais gostosos do mundo.

Serviço

Noru Sushi

Endereço: CLNW 10/11, Bloco B – Lojas 2 e 3 – Cond. Stylo – Noroeste

Horário de funcionamento: de segunda a quinta, das 18h às 23h30; sexta, sábado, domingo e feriado, das 12h às 23h30

Mais informações: (61) 99554 0336 – @norusushi – https://www.hubt.com.br/sushi-noru-lounge/