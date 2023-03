Contexto Bar e Restaurante chega ao Lago Sul

Próximo às margens do Lago Paranoá, o espaço terá 800m² de um ambiente arejado e moderno

A partir da segunda quinzena de março, inaugura na capital federal o Contexto Bar e Restaurante. O local será uma nova opção para os moradores do Lago Sul que procuram gastronomia e entretenimento em um só lugar.

Próximo às margens do Lago Paranoá, o espaço terá 800m² de um ambiente arejado e moderno. O cardápio é assinado pelo chef Thiago Paraíso, proprietário dos restaurantes Ouriço, Saveur Bistror e Moca Café e Confeitaria. Já os drinks são de autoria de Isaias Costa, que tem passagens por Bloco C, Med Cusine e Casa Maaya.

O buffet na hora do almoço custará R$ 89,90 e contará com antepastos, massas e grande parrilla. À noite, no famoso happy hour, as apostas são o sanduíche de camarão (R$ 45): um tradicional brioche, com camarões empanados e maionese da casa de limão; as coxinhas de rabada (R$ 39/seis unidades); e a burrata tradicional (R$ 89), servida sobre um carpaccio de tomate, com pesto para temperar, croutons e lâminas de parma.

Funcionamento

A casa funcionará de terça a domingo, sendo terça, quarta e quinta, das 12h às 15h e das 17h às 00h; sexta e sábado, das 12h às 01h; e domingo das 12h às 00h. O Contexto Bar e Restaurante comporta até 350 pessoas e seguirá com comanda individual.

Serviço:

Contexto Bar e Restaurante

Horário de funcionamento: terça, quarta e quinta, das 12h às 15h e das 17h às 00h; sexta e sábado, das 12h às 01h; e domingo das 12h às 00h.Onde: SCES -Trecho 02 Cj. 26/27, Lotes 02A e 02B, próximo à Bodytech